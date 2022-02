Ancona, raccolta fondi in memoria di Orietta Comirato

I commercianti di corso Amendola hanno raccolto delle donazioni per la Croce Gialla e il Salesi in memoria della donna, amata e benvoluta, titolare di una sanitaria

ANCONA- Un’iniziativa pensata e promossa dai commercianti del Centro Commerciale Naturale Amendola & co che nei giorni scorsi hanno organizzato una raccolta fondi in memoria di Orietta Comirato, titolare di una nota sanitaria scomparsa ad inizio mese di febbraio. Un’iniziativa benefica per ricordare questa persona da sempre legata al Centro Commerciale, amata e benvoluta da tutti, il cui negozio si trova in via Damiano Chiesa. I soldi raccolti sono stati devoluti alla Croce Gialla di Ancona e al reparto di oncoematologia dell’ospedale pediatrico Salesi.