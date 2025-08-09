Ancona: in Questura dopo la lite con il fidanzato, ma con sè ha un coltello. Denunciata una 40enne
Ancona-Osimo
Ancona-Osimo Cronaca

Ancona: in Questura dopo la lite con il fidanzato, ma con sè ha un coltello. Denunciata una 40enne

La donna era andata per raccontare di una lite con il fidanzato ma aveva un coltello in tasca

Di Talita Frezzi -
La Questura di Ancona
La Questura di Ancona

ANCONA – Si presenta in Questura verso mezzanotte, all’agente in servizio al corpo di guardia racconta, molto agitata, di aver avuto poco prima un’accesa discussione con il suo fidanzato. I poliziotti tentavano di calmarla, invitandola a spiegare bene quale fosse il problema, tuttavia la donna – una italiana quarantenne – si agitava, arrivando ad inveire nei confronti degli operatori che cercavano di tranquillizzarla. Improvvisamente la donna si alzava in piedi ed iniziava a camminare, nel tentativo di spiegare la lite avvenuta con il suo fidanzato e raccontava ai poliziotti che l’uomo l’avrebbe accusata di avergli rovinato la vita, attribuendole la responsabilità della chiusura dell’attività commerciale che lui aveva. 

Tuttavia mentre la donna camminava su e giù, poliziotti hanno notato qualcosa di strano fuoriuscire dai pantaloni. Quando le hanno chiesto spiegazioni, lei ha estratto un coltello, lasciandolo cadere a terra. Raccolto immediatamente dai poliziotti, il coltello è stato sequestrato e la donna, peraltro già nota alle forze di polizia per porto abusivo di armi atti ad offendere, è stata quindi denunciata a piede libero per il medesimo reato.

Ti potrebbero interessare