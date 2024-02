Ancona, quasi ultimato il primo lotto di lavori alla scalinata del Passetto

ANCONA – I lavori di restyling alla prima metà di scalinata monumentale del Passetto saranno ultimati nei prossimi mesi, dopodiché si procederà con l’altra metà. Stamattina 14 febbraio un sopralluogo nel cantiere insieme al sindaco Daniele Silvetti, all’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini e al direttore dei lavori, l’architetto Nazzareno Petrini, ha permesso di fare il punto sui lavori in corso che costeranno all’amministrazione comunale 750mila euro per il primo lotto e 900mila per il secondo, per un totale di 1.650.000 euro complessivi. I lavori comprendono l’intera riqualificazione della scalinata a mare, tra pulizia, consolidamento e protezione, e l’illuminazione della stessa. Prima dell’estate sarà riconsegnata ai cittadini e ai visitatori la prima metà, a quel punto il cantiere si sposterà sulla metà a sinistra, scendendo, per proseguire i lavori dall’altro lato. La scalinata non ha subito mai interventi di manutenzione dagli anni Trenta, quando è stata realizzata, e il suo restyling è stato reso necessario per porre rimedio ai fenomeni di degrado progressivo e per mettere in atto interventi di rinforzo e sostituzione di componenti di pietra rovinati. L’intervento si basa sui criteri del restauro conservativo e filologico ed è interamente realizzato manualmente. Il progetto coglie l’occasione del lavoro per predisporre un impianto di illuminazione architettonica e funzionale, a servizio della scalinata monumentale stessa e dell’intero percorso di discesa verso la spiaggia.

«Questo intervento deriva da una delibera del 2022 – ha spiegato l’assessore Stefano Tombolini –, riconosciamo pienamente una valorizzazione cominciata con la precedente amministrazione, cui stiamo dando seguito in modo sollecito. Gli uffici comunali hanno messo quest’opera al centro dei loro intendimenti, il sindaco ha ritenuto di dover inserire il completamento con il finanziamento mutuo per il prossimo anno, l’obiettivo ambizioso è quello di poter inaugurare l’opera finita nel suo complesso prima di Natale. Il primo lotto diviso in due stralci, il primo già ultimato e il secondo che sarà completato prima dell’estate. Riusciremo comunque a mantenere l’accesso al mare in continuità, anche durante l’apertura del secondo lotto del cantiere. Il secondo lotto è il simmetrico dell’attuale dove andremo a ripetere, con le risorse messe a mutuo, l’intervento in corso da questa parte. La volontà è quella di dare ancora più significato a questo luogo simbolico per la nostra città».

Quindi le parole del sindaco Daniele Silvetti: «Questo tra i vari cantieri in corso è quello che sta per concludersi. Abbiamo previsto un impegno di spesa per il suo completamento ma abbiamo anche trovato risorse per liberare quell’impegno di spesa tramite provveditorato delle opere pubbliche, 900mila euro che ci aiuteranno a risparmiare. Un altro obiettivo centrato. Quello che ci interessa è restituire alla città la scalinata che non è solo una via d’accesso alla spiaggia ma un monumento della città. Questo è un intendimento preciso verso un elemento identitario della città di Ancona che ha una valenza molteplice. Spero che poi gli anconetani ne abbiano cura: questa è un’opera degli anni Trenta, dunque vicina al secolo, andava fatta non solo una semplice manutenzione ma un’opera di recupero importante. Intravedere ora, grazie alle maestranze e alla solerzia degli uffici, il termine del cantiere ci fa ben sperare e capire quanto sia importante il suo rilancio».