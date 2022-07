Quarta dose, atteso il via libera dell’Ema per over 60. Verso il potenziamento degli hub

Mentre è atteso il via libera dell'Ema per la quarta dose agli over 60, la Regione invia gli elenchi alle Poste per aggiornare la piattaforma di prenotazione. Verso un potenziamento degli hub

ANCONA – Mentre la pandemia continua a galoppare in Italia e in Europa, è atteso entro 24-48 ore il via libera da parte dell’Ema alla quarta dose per tutti gli over 60 per contrastare le varianti Omicron 4 e 5 che hanno causato una impennata di contagi e ricoveri nei reparti non intensivi.

Un disco verde che dovrebbe essere recepito in brevissimo tempo anche dalle autorità sanitarie italiane. Nel nostro paese la quarta dose è al momento raccomandata per alcune categorie: over 80, ospiti delle strutture per anziani, fra cui Rsa, over 60 anni con fragilità, familiari e affini delle persone delle categorie destinatarie, ma l’intenzione è quella di allargare la cerchia, vista la diffusione della pandemia.

La Regione Marche, nell’attesa del via libera dell’Ema e del recepimento delle autorità sanitarie italiane, ha inviato alle Poste Italiane gli elenchi degli over 60 per adeguare la piattaforma per le prenotazioni. Nelle Marche sono 13 gli hub vaccinali attualmente attivi, ma quando arriveranno gli atti ufficiali, saranno potenziati orari e giorni di apertura dei centri vaccinali.

Intanto alla data del 9 luglio sono 19.283 le quarte dosi somministrate nelle Marche, la quota più consistente ai marchigiani over 80 anni.