Quarantene e dad in calo nelle Marche

Il 10 febbraio sono complessivamente 292 le classi in quarantena e 587 quelle in Dad, mentre il 1° febbraio erano rispettivamente 480 e 838

ANCONA – Segna un calo deciso nelle Marche il numero delle classi poste in quarantena e in dad per Covid. Si evince dai dati diffusi dall’Ufficio Scolastico regionale. Il 10 febbraio sono complessivamente 292 le classi in quarantena e 587 quelle in Dad, mentre il 1° febbraio erano rispettivamente 480 e 838.

Il numero più elevato di classi in quarantena lo registra la provincia di Ascoli Piceno (96), seguita dall’anconetano (81), dal maceratese (62), dalla provincia di Pesaro e Urbino (33) e da quella di Fermo (19). Nelle Marche sono in quarantena complessivamente 145 classi della scuola secondaria di secondo grado, 74 della primaria, 41 della secondaria di primo grado e 32 della scuola d’infanzia.

Il numero più elevato di classi in Dad si registra nella provincia di Ancona (194), seguita a parimerito dalle province di Macerata e Ascoli Piceno (140 ciascuna), dalla provincia di Pesaro Urbino (82) e dal fermano (30).

Sono in Dad nelle Marche 239 classi della scuola secondaria di secondo grado, 201 della primaria, 78 della scuola d’infanzia e 69 della secondaria di primo grado.