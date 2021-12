Dalla quarantena breve al lockdown per i non vaccinati: tutte le ipotesi sulle nuove misure anti-covid

Con la variante Omicron, che si sta diffondendo anche in Italia e nelle Marche, si teme una paralisi delle attività produttive. In giornata si riunisce il Consiglio del Ministri

ANCONA – Quarantena più breve per i vaccinati con terza dose venuti a contatto con un positivo. È il tema all’ordine del giorno del Comitato Tecnico scientifico convocato per questa mattina (29 dicembre), subito dopo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. In giornata anche il Consiglio del Ministri. Con la variante Omicron che si sta diffondendo anche in Italia e nelle Marche, dopo aver dilagato nel resto d’Europa, si teme una paralisi delle attività produttive legata al gran numero di persone in quarantena.

Solo nelle Marche sono 16.886, mentre nel resto del Paese sono 600mila. Insomma un piccolo esercito costretto a casa. Attualmente in caso di contatto con un positivo chi non è vaccinato è obbligato alla quarantena per 10 giorni, mentre per chi ha fatto due dosi di vaccino si scende a 7 giorni.

Le Regioni però chiedono che per i vaccinati con terza dose venuti a contatto con un positivo si passi dalla quarantena autosorveglianza, mentre per chi ha ricevuto due dosi la quarantena venga ridotta da 7 a 3-5 giorni (con seconda dose fatta da meno di 4 mesi). Per i contatti dei non vaccinati non chiedono nessuna ridefinizione e la quarantena resterà di 10 giorni.

Allo studio anche una ridefinizione dei criteri del “contatto stretto” con particolare riferimento all’alto e basso rischio: in questo caso tra le ipotesi in ballo quella che in caso di basso rischio la quarantena può essere revocata a seguito di test antigenico o molecolare negativo, in assenza di sintomi.

Sul tavolo anche una nuova stretta sulla gestione dei contagi nelle scuole, prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 e soprattutto l’estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori. Il ministro per la Funzione Pubblica Brunetta ha invocato che il Super Green pass sia esteso a tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo, mentre il ministro del Lavoro Orlando chiede il lockdown per i non vaccinati.