Qualità della vita (Sole 24 Ore): Ancona 24esima; Ascoli al primo posto per quota di export sul Pil

Ancona è tra le città capoluogo marchigiane in cui si vive meglio. È la fotografia scattata dalla 34esima edizione di ‘Qualità della vita’, l’indagine de Il Sole 24 Ore che per la prima volta incorona Udine in testa alla classifica nazionale, seguita da Bologna e da Trento. Fanalino di coda Foggia.

Ancona è al 24esimo posto nella classifica generale, dove guadagna 4 posizioni rispetto al 2022-2021, seguita da Pesaro Urbino al 25esimo posto (stabile). Più in basso Ascoli Piceno al 27esimo posto (+15 posizioni rispetto al 2022-2021), mentre Macerata è al 37esimo posto e guadagna +22 posizioni. Fermo nonostante una rimonta di 25 posizioni è fanalino di coda della classifica generale tra le province marchigiane con il 51esimo posto.

Le classifiche tematiche

L’indagine de Il Sole 24 Ore si suddivide in sei classifiche tematiche: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Demografia e società, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero. Ancona è al sesto posto per psichiatri e psicologi clinici attivi, 0,30 ogni mille abitanti (media nazionale 0,19), ma è 105esima in classifica per 1,8 Bar ogni mille abitanti (media nazionale 2,9). Pesaro Urbino è nona per percentuale di laureati, 36 contro una media nazionale di 27 (su persone 25 – 39 anni), ma è 107esima per imprenditorialità giovanile con 6 titolari under 35, ogni 100 imprese registrate (media nazionale 8).

Ascoli è al primo posto per rapporto percentuale tra esportazioni di beni verso l’estero e valore aggiunto (173,8 – media nazionale 31,0), ma è 106esima in classifica per infortuni sul lavoro (mortali e inabilità permanente ogni 10mila occupati), 21,1 contro 11,4 del dato nazionale. Fermo è al primo posto per illuminazione pubblica sostenibile con una media di punti luce a led pari al 100% contro una media nazionale di 52, un primato che condivide con Macerata. Fermo però è 104esima per cessazioni di imprese (5,44 ogni 100 imprese – media nazionale 4,49), mentre Macerata è 105esima in classifica per anomalia delle temperature rispetto al periodo 2011-2021, con 1,17 gradi contro una media nazionale di 0,72.

I piazzamenti di ogni provincia

Guardando agli indicatori, Fermo è sul podio (terzo posto) per Ambiente e servizi, Pesaro Urbino al sesto posto per Giustizia e sicurezza, seguita al nono posto da Ascoli Piceno per la stessa voce. Ancona è 11esima per Demografia e società, Macerata al 15esima per Ambiente e servizi. Le province marchigiane non brillano invece per Affari e lavoro (Ancona, Pesaro Urbino), per Demografia e società (Macerata e Fermo) e per Ricchezza e consumi (Ascoli Piceno).

Analizzando l’andamento delle singole città, Ancona spicca per Demografia e società (11esimo posto), è al 24esimo posto per Ricchezza e consumi, al 25esimo per Ambiente e servizi, 27esima per Giustizia e sicurezza, 42esima per Cultura e tempo libero, ma scivola al 65esimo posto nella voce Affari e lavoro.

Pesaro Urbino brilla per Giustizia e sicurezza (sesto posto) e Ambiente e servizi (16esimo posto) è al al 26esimo posto per Demografia e società, al 28esimo per Cultura e tempo libero, al 37esimo posto per Ricchezza e consumi, mentre per quanto riguarda Affari e lavoro si piazza nella seconda metà della classifica all’82esimo posto. Macerata è al 15esimo posto per Ambiente e servizi, 20esima per Giustizia e sicurezza, 41esima per Cultura e tempo libero, 44esima per Affari e lavoro, al 49esimo posto per l’indicatore Ricchezza e Consumi, nota dolente Demografia e società (74esimo posto).

Ascoli Piceno è in prima posizione nel rapporto export-Pil per la spinta impressa dall’industria farmaceutica ed è nella top ten della classifica per Giustizia e sicurezza (nono posto), 15esima per Cultura e tempo libero, 28esima per Affari e lavoro, 32esima per Ambiente e Servizi, 54esima per Demografia e società e 60esima per Ricchezza e consumi. Fermo è al terzo posto per Ambiente e servizi, ma 52esima per Cultura e tempo libero, Giustizia e sicurezza e Ricchezza e consumi, 56esima per Affari e lavoro, ma 82esima per Demografia e società.