Qualità della vita, Ancona in pole nelle Marche ma perde posizioni. Pesaro scivola di sette posti

Ancona in testa, tra le città marchigiane per il ‘buon vivere’, Fermo fanalino di coda. È l’istantanea scattata da ‘Qualità della vita 2023’ la classifica annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 25esima edizione.

Nonostante il capoluogo marchigiano sia in vetta nelle Marche, perde posizioni rispetto al 2022: scivola di 10 posti nella classifica, dove passa dal 18esimo al 28esimo posto. Anche Pesaro perde punti e passa dal 30esimo al 37esimo posto.

La classifica prende in esame 107 città italiane analizzandone diverse dimensioni: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. Nella big five nazionale spiccano Bolzano, Milano, Bologna, Trento e Firenze, fanalino di coda, Catania, Agrigento, Messina, Caltanissetta e Crotone che chiude la classifica.

Guardando alla classifica nel suo complesso, la qualità della vita del 2023 è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni quando erano 64 nel 2022 e 63 nel 2021. Tra le aree dove si vive meglio figurano per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche.

Confermata la frattura tra il Centro Nord e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da «una persistente vulnerabilità» si legge nella classifica. Nelle Marche a guadagnare posti in classifica è Ascoli Piceno che risale la classifica passando dal 52esimo al 40esimo posto, guadagnando 12 posizioni.

Pressoché stabile il piazzamento di Macerata che guadagna una posizione passando dalla 42esima alla 41esima. Fanalino di coda la provincia di Fermo che scivola verso il basso di sei pozioni passando dal 44esimo al 50esimo posto.