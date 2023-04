Ancona tra pulizie di Pasqua e riapertura in via Thaon de Revel

Due interventi in città, il primo ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata in «edilizia acrobatica» come sottolineato da Ida Simonella

ANCONA – La situazione di degrado e incuria di alcune zone del rione di Capodimonte, intorno alle vie Cialdini, Astagno e Podesti, in passato è stata denunciata più volte non solo dai residenti della zona, soprattutto tramite social, ma anche da CentroPagina che all’area ha dedicato un servizio, nel mese di gennaio, con tanto di numerose foto descrittive. La discarica sopra al parcheggio Traiano era una delle testimonianze più agghiaccianti del sopralluogo effettuato in una zona di Ancona che potrebbe essere tanto altro e che non è, spesso per la stessa incuria di alcuni cittadini cui piace, evidentemente, vivere in mezzo al degrado e alla sporcizia.

Se n’è accorta anche l’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha provveduto alla pulizia di una parte della zona interessata con l’ausilio di una ditta specializzata, come riportato anche su Facebook dalla stessa Ida Simonella, assessore e candidata sindaca della coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni comunali: «Abbiamo dovuto ingaggiare un’azienda di edilizia acrobatica per tirar su tutto quello che ci avevano buttato» ha scritto Ida Simonella. Intanto la sindaca Valeria Mancinelli ha comunicato stamattina 7 aprile che la ditta incaricata ha terminato i lavori di rifacimento del parcheggio di via Thaon de Revel sopra alla pista di pattinaggio, lavori che hanno interessato la zona per mesi, anche su quest’argomento era intervenuto CentroPagina, e che hanno creato non pochi disagi sia ai residenti di quella strada sia ai tanti frequentatori dei laghetti, della pista di pattinaggio, della piscina e delle grotte sottostanti. I lavori sono finalmente conclusi, come ha annunciato la sindaca con il suo post, e il parcheggio restituito ai cittadini.