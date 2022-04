Ancona, pugni in piazza Roma: divieto di accesso nelle zone del centro ad un giovane

ANCONA – Ancora un “Divieto di Accesso alle Aree Urbane” emesso dal Questore di Ancona Capocasa, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento, che è stato notificato in queste ore, va a colpire un giovane, già noto alle forze dell’ordine, in quanto responsabile di numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Come, di recente da ultimo, per aver aggredito con un pugno, in piazza Roma, un cittadino di origini polacche, ma da tempo residente ad Ancona, intervenuto a difendere la nipote, a sua volta vittima di un furto. I fatti avvenuti lo scorso 16 aprile.

La vicenda ha visto personale della Questura Dorica impegnato sia a gestire la situazione quel sabato pomeriggio, per evitare che degenerasse, ma anche successivamente, per ricostruire l’esatta tempistica degli eventi ed assicurare alla giustizia il responsabile delle percosse.

A seguito dell’attività svolta il Questore di Ancona, valutata la condotta del giovane, i suoi precedenti specifici, ha ritenuto di emettere nei riguardi del medesimo a misura del D.Ac.Ur, impedendo al ragazzo di accedere, per un anno, ai locali e agli esercizi pubblici presenti nella zona di corso Garibaldi, corso Mazzini, corso Stamira, piazza Cavour, piazza Roma e Kennedy, con divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.