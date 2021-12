Ancona, aveva un provvedimento di espulsione: rintracciato dalla polizia in piazza Roma

ANCONA – Nell’ambito dei servizi di intensificazione del controllo del territorio, disposti da questore di Ancona e finalizzati a contrastare forme di pericolosità sociale, la Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ancona ha rintracciato nella zona di piazza della Repubblica un cittadino nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, resosi protagonista nel tempo di comportamenti molesti e che i cittadini avevano segnalato per talune intemperanze.

Lo straniero già destinatario di provvedimento di espulsione e di numerosi (9) precedenti ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, era gravato da pregiudizi per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e per numerose violazioni della normativa sull’immigrazione. Pertanto, il cittadino nigeriano è stato accompagnato in Questura, denunciato per deferito all’A.G. per la predetta inottemperanza, ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le pratiche relative alla procedura espulsiva.

All’esito dei controlli lo straniero è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il C.P.R. di Bari, a seguito di apposito provvedimento del Questore di Ancona, dove resterà in attesa di rimpatrio convolo dedicato.

Nella giornata di ieri personale della Questura di Ancona ha eseguito anche il trasferimento in Norvegia, in esecuzione del provvedimento emesso dal Ministero Interno Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione – Unità Dublino, di una cittadina somala richiedente la protezione internazionale.

Difatti, la Norvegia è stata riconosciuta quale Paese competente a valutare l’istanza di protezione della straniera. La cittadina somala, che si è resa protagonista di vari comportamenti intemperanti, è stata accompagnata presso l’aeroporto di Fiumicino. Da qui è stata imbarcata su volo diretto in Norvegia, accompagnata da personale di scorta.

Continua, di pari passo, l’attività volta all’accoglienza degli stranieri regolari. Nell’ultima settimana l’Ufficio Immigrazione della Questura ha proceduto a formalizzare le richieste di asilo di 43 migranti–