Ancona, provano a disfarsi dello spinello: 20enni sanzionati dalla polizia

ANCONA – Due 20enni sono stati sanzionati dalla Polizia per detenzione di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra Volanti nella serata di ieri, hanno proceduto al controllo di quattro giovani mentre erano nelle vicinanze del parcheggio che si trova nei pressi del Duomo di San Ciriaco.

Un controllo scaturito dal fatto che due dei quattro giovani alla vista dell’auto dei poliziotti, con un gesto apparentemente disinvolto, avrebbero lasciato cadere a terra una sigaretta ‘artigianale’ ancora accesa, pensando di non essere visti e tentando di coprire con un piede.

I poliziotti recuperate entrambe le sigarette, che poi si sono rivelate essere ‘spinelli’ composti da un miscuglio di tabacco e hashish, hanno sanzionato per detenzione di stupefacente i due giovani, di 21 e 22 anni, i quali avrebbero ammesso ai poliziotti di aver cercato di disfarsi della sostanza per sottrarsi alle proprie responsabilità, dichiarando di detenerli per uso personale.