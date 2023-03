Porto, aeroporto e interporto: siglato il protocollo per il “Polo intermodale delle Marche”

ANCONA – «Finalmente» porto, aeroporto e interporto «dialogano, un dialogo che non c’era mai stato, anche in maniera inconcepibile, perché tre infrastrutture così importanti, così costose e così strategiche e anche così vicine, dovrebbero presentarsi insieme sul mercato». Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha illustrato in questi termini una delle novità introdotte dal protocollo d’intesa per la creazione del Polo intermodale delle Marche, siglato questa mattina, giovedì 23, a Palazzo Raffaello, dallo stesso Acquaroli, dall’Ad e direttore generale dell’Aeroporto delle Marche, Alexander D’Orsogna, dal presidente di Interporto, Massimo Stronati, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico, Vincenzo Garofalo.

Secondo il governatore per intercettare i flussi passeggeri e merci è fondamentale che le tre infrastrutture siano aggregate fra loto, anche perché, come ha osservato, si trovano in una «dorsale che al di sotto di Bologna non ha grandi hub che possano essere fruibili e competitivi». L’obiettivo del protocollo, ha spiegato, è quello di «rendere sempre più fruibile e integrate» porto, aeroporto e interporto, infrastrutture «che potrebbero fare la differenza nell’economia e nell’attrattività della nostra regione, e che, invece, finora non hanno espresso le loro reali potenzialità».

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli

Acquaroli ha ricordato che al suo insediamento a Palazzo Raffaello, aveva fatto eseguire una verifica sugli scambi delle merci tra porto e interporto, e che dalla verifica era emerso che questo scambio «era veramente minimale, tant’è che mi era balzato agli occhi come interporto avesse molte tonnellate di scambi con La Spezia e praticamente zero con Ancona» come «se ci fosse una volontà di non dialogare». Da lì, ricorda, è nata l’idea del tavolo di confronto fra Regione e le tre infrastrutture, insieme a quella di connetterle tra loro.

E sul valore della connessione e del dialogo tra porto, interporto, aeroporto, per lo sviluppo dell’interna regione è tornato più volte, sottolineando che il protocollo è uno strumento molto importante. «Già in questi primi mesi di riunioni siamo riusciti nell’intento di affrontare in maniera sistematica sfide che prima erano affrontate singolarmente» ha rimarcato. Evidenziando poi che l’interazione «porta un valore attrattivo e competitivo, non solo al sistema del polo, ma a tutta la regione».

Poi ha ricordato la partecipazione al tavolo di confronto del vice ministro Bignami, di Mercitalia, Atim e del presidente della Camera di Commercio, incontri importanti per delineare le traiettorie di sviluppo. «Alle fiere e agli appuntamenti» le tre infrastrutture si presenteranno in forma aggregata per «dare un’offerta maggiore rispetto a quella singola» e nelle prossime settimane e nei prossimi mesi «già alcuni risultati potranno essere raggiunti», ma intanto c’è già «entusiasmo» intorno alle tre infrastrutture, un entusiasmo «molto contagioso» anche tra le imprese, il turismo e il settore merci.

(Servizio in aggiornamento)