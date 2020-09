Ancona, firmato il protocollo tra Comune e SVIM per l’accesso al conto termico

ANCONA – Firmato il protocollo di intesa tra il Comune di Ancona e SVIM in materia di efficientamento energetico e, nello specifico, per la sperimentazione di sistemi di supporto tecnico-procedurale per l‘accesso ai fondi del Conto Termico nazionale. Le parole d’ordine sono: efficientamento energetico, coibentazione, emissioni ridotte.

La Regione Marche ha riconosciuto nel Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia un importante strumento orientato al raggiungimento degli obiettivi energetici comunitari, nazionali e regionali e ha indicato in SVIM, l’Agenzia di Sviluppo della Regione Marche, il soggetto attuatore della strategia. SVIM accompagna, attraverso il supporto tecnico dei suoi consulenti, i Comuni della Regione Marche nell’elaborazione del Piano di azione per l’energia sostenibile (Paesc) e lo sviluppo di strumenti operativi che ne facilitano la costruzione e il monitoraggio permettendo l’analisi dei piani di azione locali e l’ottimizzazione degli strumenti attuativi delle politiche regionali a supporto degli interventi pianificati sul territorio.

Il Comune di Ancona ha aderito ormai da anni al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia e con il protocollo che è stato sottoscritto, diviene la prima Municipalità delle Marche ad usufruire dell’expertise di SVIM per poter accedere al Conto Termico, la misura che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Nello specifico la società in house della Regione Marche andrà ad individuare tutti quegli strumenti finanziari utili alla cantierabilità delle azioni, ovvero per l’accesso ai fondi nazionali. Una vera e propria sperimentazione di tutta una serie di sistemi di supporto tecnico che permetteranno al Comune di Ancona l’accesso ai finanziamenti divenendo, all’atto pratico, beneficiario degli stessi.

Valeria Mancinelli

«Questa iniziativa – sottolinea il Sindaco Valeria Mancinelli, citando come esempi il bando vinto dal Comune per il finanziamento statale pari a 8 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico elettrico e gli interventi per la nuova illuminazione, a partire dal waterfront – rientra all’interno di una strategia complessiva che l’Amministrazione sta mettendo in atto da tempo. Una strategia che mira ad un consistente risparmio energetico e che sviluppa interventi non di nicchia ma strutturali».

Michele Polenta

«Attraverso questo protocollo, avvalendoci delle competenze della SVIM – conferma l’assessore all’Ambiente Michele Polenta – diamo continuità alle azioni previste dal Piano, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. Ci stiamo attivando, nello specifico per consentire un efficientamento energetico degli stabili di proprietà comunale (in primis le scuole), facendo richiesta di contribuiti che ci permetteranno di eseguire tutta una serie di interventi migliorativi, dalle coibentazioni esterne (cappotto termico) alla sostituzione di infissi e di impianti di climatizzazione ad alta efficienza. Si tratta di un progetto importante che ci permette di recuperare fondi statali significativi».

Paolo Manarini

«Fondi che – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Manarini – potranno permetterci di ridurre il peso di mutui contratti per intervenire sulle scuole. Tutta l’attività dell’Amministrazione è volta alla tutela dell’ambiente e a ridurre le emissioni e per fare questo si deve produrre il contingentamento energetico dei contenitori».

Interessate dalla collaborazione con la SVIM, in atto già dal 2006, sono le seguenti scuole:

Domenico Savio: lavori di adeguamento sismico del complesso e riqualificazione dell’involucro edilizio. Fase di lavoro: consegna lavori. Investimento: 2 milioni di euro. Lavori di efficientamento previsti: cappotto esterno, coibentazione del solaio di copertura, infissi a taglio termico.

Grillo Parlante: adeguamento sismico, riqualificazione dell’involucro edilizio. Investimento: 1 milione e 600mila euro. In corso lo studio di fattibilità. Lavori di efficientamento previsti: sostituzione degli infissi, coibentazione del solaio di copertura.

Garibaldi: lavori di adeguamento sismico, riqualificazione dell’involucro edilizio. Fase di lavoro: progetto esecutivo. Investimento 1 milione e 280mila euro. Lavori di efficientamento previsti: coibentazione solaio di copertura, sostituzione infissi e pannelli isolanti ai vari livelli.

De Amicis: lavori adeguamento sismico e riqualificazione dell’involucro edilizio. Investimento: 2 milioni e 617mila euro. Fase di lavoro: progetto definitivo/esecutivo. Lavori di efficientamento previsti: cappotto interno, sostituzione infissi, riscaldamento a pavimento.

Due scuole hanno fatto da apripista – Mercantini e Socciarelli – essendo state edificate con criteri biosostenibili, al top della bioedilizia, e le altre scuole, come anche le Antognini (che ha finanziamenti certi) sono su quel solco.

L’assessore all’Ambiente Polenta ricorda anche altri step importanti cui l’Amministrazione sta lavorando, quali il completamento dell’anello filoviario in corrispondenza con la realizzazione dell’autostazione e del parcheggio scambiatore tra trasporto pubblico extraurbano e urbano “Verrocchio”; i progetti per le ciclabili, in parte alcuni già realizzati e altri di prossima realizzazione (degli Archi, via G.Bruno, Ciclabile Marina Dorica e ciclopedonale del Conero); lo stato di avanzamento del PIA (Piano per la lotta all’inquinamento) che contempla tra le sue azioni anche interventi di rimboschimento; le nuove normative sui combustibili per il porto; gli interventi migliorativi dell’illuminazione pubblica e della mobilità elettrica (con l’introduzione anche di due autobus elettrici a batteria e l’installazione di nuove colonnine negli stalli della sosta) per favorire il risparmio energetico.

Da parte dei tecnici della SVIM, l’architetto Montalbini e l’ingegnere Cutini, la conferma dell’impegno della società «la cui mission è proprio quella di sostenere la transazione energetica dei Comuni, supportando l’accesso ad un “tesoretto” poco utilizzato finora e con l’impegno di lavorare da subito».