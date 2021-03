Ancona, la protesta di baristi e ristoratori. Brum: «Zone a fascia a mille colori, nessun aiuto e zero ristori»

ANCONA – «Dopo un anno ci permettiamo di riprendere la parola per dire che le ripercussioni economiche molti di noi le hanno già assaggiate e vi garantiamo da esperti che non hanno un buon sapore». Brum, baristi e ristoratori delle Marche, hanno manifestato ad Ancona affiggendo cartelli nei locali chiusi per zona rossa, così da accendere i riflettori sulla situazione della categoria, tra le più flagellate dalle chiusure imposte per limitare la diffusione del covid-19.

«Zone a fascia a mille colori, nessun aiuto e zero ristori» è il leitmotiv della manifestazione nella quale gli imprenditori della ristorazione e somministrazione di bevande lamentano «siamo stremati». Tante le «piccole attività» che sono state «danneggiate da una grande crisi» con una situazione pandemica che dura ormai da un anno.

«In questo anno siamo stati tra i settori più “osservati”, sia a livello mediatico sia a livello legislativo – spiegano – . Per quello che concerne il nostro territorio la quasi totalità dei locali ha mantenuto un atteggiamento ligio, comprensivo e si è adattato, con non pochi sforzi, a tutte le normative uscite di volta in volta. Dopo un anno i dati possono confermare che le nostre attività non sono sicuramente luoghi di contagio».