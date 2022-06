Ancona, proseguono i lavori al Passetto. Sarà realizzata anche una protezione per il passaggio pedonale

Sistemate anche le strutture che consentono più agevolmente la discesa in acqua, scivolo e rampe. In corso la copertura delle lesioni superficiali della pavimentazione

ANCONA – Proseguono i lavori alla spiaggia del Passetto di Ancona. Terminata la rimozione della ghiaia spostata dalle mareggiate, si è concluso il livellamento dell‘arenile. Sistemate anche le strutture che consentono più agevolmente la discesa in acqua, scivolo e rampe. Ora è in corso la copertura delle lesioni superficiali della pavimentazione in cemento della battigia e ripristino, dove necessario, delle recinzioni verso le zone interdette al pubblico.

Sarà realizzato un percorso di protezione dalla Spiaggiola per cinquanta metri per il passaggio pedonale.