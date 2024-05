Ancona, pronto a riaprire lo stradello che porta alla spiaggia della Grotta Azzurra

ANCONA – Il sentiero che da via Panoramica scende alla Grotta Azzurra riaprirà al pubblico venerdì 31 maggio: al termine di un intervento di messa in sicurezza della falesia che sovrasta lo stradello e le grotte, gli anconetani e i turisti che vogliono godere o scoprire una delle spiagge della città, potranno nuovamente accedere alla spiaggia e agli scogli di quel tratto di costa grazie all’opera completata dal Comune. L’intervento è costato alle casse comunali complessivamente 1237mila euro e ha riguardato l’installazione, lungo 120 metri di falesia, di 5mila metri quadrati di reti – superficie pari a un campo da calcio –, centinaia di metri di chiodature, barriere paramassi nella parte bassa e un cordolo di calcestruzzo sulla sommità. Si stanno inoltre realizzando opere naturalistiche alla base della falesia – fa sapere il Comune che ha pubblicizzato la riapertura dello stradello con un video promozionale – e l’intervento proseguirà in un tratto che però non coinvolge né i bagnanti che desiderano scendere in spiaggia né tutti i cittadini che possiedono grotte in quel tratto di costa.

Lo stradello era stato chiuso lo scorso settembre, proprio per permettere i lavori di messa in sicurezza di quel tratto di rupe, con l’obiettivo di riaprire per l’estate, obiettivo che dunque viene rispettato. La storia dello stradello della Grotta Azzurra è piena di periodi di lunghe chiusure, di divieti infranti, di lavori parzialmente effettuati, ma anche di ordinanze che hanno dato talvolta l’impressione di tutelare il Comune, più che i cittadini, quei frequentatori che negli anni passati, spesso in barba ai divieti esistenti, hanno sempre trovato il modo per accedere a quel luogo caro a tutti gli anconetani. Ora potranno tornare a farlo in piena sicurezza grazie al completamento della prima parte di intervento.