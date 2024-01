Ancona, promossa la vice questore Marina Pepe: ora è primo dirigente di polizia

ANCONA – Promossa la vice questore Marina Pepe: la funzionaria della polizia di Stato è ora primo dirigente. La promozione arriva dal Consiglio di amministrazione, che si è svolto venerdì scorso (il 26 gennaio). Nata in Campania, a Napoli, dove ha studiato e si è laureata in Giurisprudenza con lode all’università Federico II, ha in seguito ottenuto l’abilitazione alla professione forense.

In polizia di Stato, il vice questore di Ancona è entrato nel 2000, 24 anni fa. Al termine del corso di formazione per Commissari, la funzionaria viene assegnata a Firenze, dove svolge prima le funzioni di vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e successivamente, trasferita al Gabinetto del questore, riceve l’incarico di gestione delle relazioni sindacali e del personale.

Trasferitasi ad Ancona nel 2007, viene assegnata in qualità di dirigente alla Sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica, ove coordina importanti indagini, collaborando direttamente con il procuratore Luzi, la dottoressa Melotti e infine l’attuale procuratrice, Monica Garulli, e con gli altri magistrati dell’ufficio inquirente.

Dal settembre del 2021, dirige la Divisione anticrimine della questura di Ancona e svolge le funzione di portavoce e responsabile ufficio stampa. Il questore di Ancona ha espresso le sue più fervide felicitazioni per la promozione della vice questore Pepe, che testimonia il riconoscimento dell’impegno costante della polizia di Stato nella nostra provincia.