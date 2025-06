Ancona, progetto Niger: materiali e attrezzature dismessi da Torrette all’ospedale di Niamey

ANCONA – Materiali e attrezzature medicali dismessi, ma ancora in buone condizioni: un ponte della solidarietà tra l’Italia e il Niger. Presentato all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche il progetto ‘Insieme con Il Niger – Ensemble avec le Niger’, pensato alcuni mesi fa e adesso entrato nel vivo. Fondamentale la catena di collaborazioni che ha visto in campo tanti soggetti accomunati da un solo, unico obiettivo: aiutare una popolazione in difficoltà riutilizzando attrezzatura funzionante ed evitando sprechi. Domani 25 giugno all’ospedale di Niamey, capitale del Niger, è prevista la cerimonia ufficiale di consegna della prima tranche di materiale sanitario donato dall’Azienda di Torrette, inviato nei mesi scorsi. Ora si sta lavorando al prossimo invio, molto più corposo, di materiale sanitario dismesso, ma in ottimo stato, dai presidi dell’AOU delle Marche.

L’iniziativa è stata presentata oggi: «È importante sapere che un ospedale come il nostro non butta via le cose _ ha affermato il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Marco Gozzini _. Al di là dell’obsolescenza dei materiali che ci obbliga a continue sostituzioni e aggiornamenti nel tempo, si tratta di letti e di apparecchiature elettromedicali di ottimo livello e sarebbe un peccato sprecarli. Materiali rigenerati e destinati a popolazioni in difficoltà, ecco perché considero questa iniziativa davvero molto bella e interessante. Un perfetto esempio di come la sinergia tra pubblico, privato, apparati dello Stato e fondazioni funzioni e perciò il mio ringraziamento va a tutti gli attori coinvolti».

Tutto è partito da un’idea condivisa dal direttore della testata giornalistica anconetana Teenformo.it, Paolo Petrucci, e dal Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Domenico Merico, impiegato nella “Missione Bilaterale di Supporto in Niger (MISIN)” da dove è rientrato da poche settimane. Da un comune momento di riflessione sulla situazione del Paese è nata la suggestione di fare qualcosa di concreto a sostegno di un Paese in grandissima difficoltà (l’aspettativa di vita in Niger è a 54 anni), soprattutto negli ultimi anni, dove l’Italia ha da tempo un contingente militare fisso. Il passa parola ha poi coinvolto il Lions Club Ancona Host nella persona del presidente, Michele Menghini, e tutte queste figure hanno svolto il lavoro di coordinamento logistico e non solo affinché fosse possibile mettere in connessione Ancona con la capitale nigerina, Niamey. Per completare il progetto, tuttavia, mancavano gli ultimi tasselli, da una parte la Fondazione AOU delle Marche, con la presidente Maria Carnevali, da sempre in prima linea nella promozione della solidarietà attraverso donazioni a realtà svantaggiate, e la stessa Azienda di Torrette che ha materialmente messo a disposizione equipaggiamenti e strumentazioni.

Temporalmente il progetto ha avuto formalmente inizio nel mese di marzo con la sottoscrizione di un “accordo di rete” con cui Teenformo.it, Lions e Fondazione AOU delle Marche si sono comunemente impegnati nel collaborare alla realizzazione del progetto, e da ciò è scaturito, a fine maggio scorso, l’invio di un primo blocco di materiali costituito da letti per degenza e bollitori per le mense degli ospedali. Nel frattempo il progetto è andato avanti e prossimamente, una volta risolti i procedimenti burocratico-logistici, partirà una seconda tranche di attrezzature. In particolare, il secondo lotto di materiali riguarda letti meccanici appena dismessi dai centri sanitari dell’azienda, e dunque usati fino a pochi giorni fa, ma soprattutto apparecchiature elettromedicali: monitor, ventilatori polmonari, dispositivi rianimatori, defibrillatori, sistemi per le endoscopie e altro ancora. Tutte le attività di trasporto verso il Niger e distribuzione in loco dei materiali sanitari sono rese possibili grazie al contributo fondamentale della Difesa, sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) e della Missione “MISIN”.

Di seguito l’elenco dettagliato del materiale che presto dovrebbe partire dall’Italia con destinazione Niamey:

-40 letti meccanici a 2 manovelle

-8 sponde letti

-5 ventilatori polmonari AEONMED VG70 completi di umidificatore

-1 apparecchio per anestesia Siemens Servo 900D

-1 portatile per radiografia General Electric Optima XR200

-1 portatile per radiografia Carestream DRX

-2 monitor parametri vitali Siemens SC6000

-2 monitor parametri vitali Siemens SC9000XL

-4 monitor parametri vitali GE B125

-1 defibrillatore manuale e semiautomatico ZOLL MSERIES

-1 sistema endoscopia: un ecogastroscopio; un insufflatore di gas; un videoenteroscopio; un ecogastroscopio; un ecografo; un sistema televisivo per endoscopia; un monitor televisivo; una fonte luminosa per endoscopia; una stampante a bioimmagini; un carrello servitore per endoscopi; un monitor bioimmagini

-1 apparecchio per la sterilizzazione chimica

-1 riunito dentistico portatile

-6 materassi antidecupito passivi

-29 aste portaflebo per letti

Questi dispositivi sono stati dichiarati ‘fuori uso’ o non sono provvisti di marcatura CE o comunque non sono utilizzabili ordinariamente.

Il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Domenico Merico, impiegato nella ‘Missione Bilaterale di Supporto in Niger (MISIN)’, è rientrato dal Niger il 22 maggio scorso al termine di una missione di circa sette mesi. Attraverso dei video, in particolare uno girato all’ospedale di Niamey, la capitale nigerina, Merico ha mostrato la difficile realtà quotidiana di quel Paese. E poi ha dato una notizia molto importante: «Domani (25 giugno, ndr.) è stata fissata la cerimonia ufficiale di consegna del materiale sanitario inviato con la prima missione del progetto ‘Insieme con il Niger’ a Niamey. Un progetto che ha richiesto un grande impegno per superare grandi difficoltà, ma la voglia di realizzarlo è stata superiore a tutto. Il secondo invio di materiale, programmato per il prossimo periodo, sarà molto più cospicuo e di alto valore intrinseco, materiale che laggiù è da considerare all’avanguardia. Le Forze Armate in Niger, come in altri scenari internazionali, si occupano di collaborazione civile-militare con l’obiettivo di favorire l’immagine dell’Italia all’estero ed evitare che i nostri contingenti siano visti dalle popolazioni locali come oppressivi. Oltre che sul fronte sanitario, in Niger abbiamo partecipato a una serie di progetti e iniziative per igiene pubblica, la cultura, l’educazione e il sostegno ai vigili del fuoco». Tutte le attività sono condotte sotto la direzione del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) di Roma.

Un altro dei tasselli chiave del progetto ‘Insieme con il Niger’ è stato Michele Menghini, presidente del Lions Club Ancona Host: «Tutto è nato da una semplice chiacchierata, dall’incontro con belle persone a cui si sono aggiunte altre belle persone per parlare di bellissime idee _ ha detto Menghini _. tutti si sono spesi per portare a termine il progetto, al di là dei rispettivi impegni, oltre le classiche 8 ore di lavoro, con anima e cuore. Riguardando indietro c’è da andarne fieri. Io non posso non ringraziare chi ci ha aiutato senza chiedere nulla in cambio, la ditta Cerioni Giuliano che ha organizzato il transfert del materiale dall’ospedale a Monsano, alla Vel Transport che oltre alla navetta ha messo a disposizione il suo deposito; un ringraziamento particolare all’impresa Morandi che si è occupata di tutte le pratiche doganali e i viaggi da Monsano dall’aeroporto militare di Pratica di Mare e poi l’amico Rossano Pelonara per quanto ha fatto. Vedere il materiale inviato, arrivato a destinazione in Niger e affidato in mani sicure al nostro esercito è stato molto bello».

«L’incontro perfetto tra persone eticamente motivate: ecco come è stato possibile organizzare un progetto simile”. A dirlo è stata Marisa Carnevali, Presidente della Fondazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, una delle anime di ‘Insieme con il Niger’: «La Fondazione nasce con una visione precisa: partecipare e contribuire al benessere delle persone. Negli anni ci siamo occupati di progetti legati al nostro territorio, stavolta siamo volati fino in Africa e questo ci ha consentito di fare gruppo, favorendo la condivisione di un obiettivo e la nascita di sincere amicizie. Assieme a Giorgio Ascoli della Fondazione ci siamo chiesti ‘Cosa possiamo fare?’ e da lì è partito il procedimento che ha coinvolto tante figure interne all’azienda ospedaliera che si sono fatte in quattro affinché le cose funzionassero. Tecnicamente abbiamo partecipato a due bandi per manifestazioni d’interesse dedicate a organizzazioni non profit con la finalità della donazione. Successivamente abbiamo fatto domanda e ricevuto il materiale della prima missione e poi quello della seconda . La realizzazione del progetto è stata garantita grazie all’impegno e alla collaborazione del Direttore della struttura Gestione Beni, Servizi e Logistica , Dottor Emanuele Giammarini, della dottoressa Cristina Coppa e degli Ingegneri Clinici dell’AOUM».

All’origine dell’esperienza l’associazione Teenformo.it è un Ente del Terzo Settore, più precisamente una organizzazione di volontariato e una testata giornalistica. Ha due particolarità: si occupa e cerca di pubblicare notizie di cui i media parlano poco o per nulla ed è composta quasi esclusivamente da ragazzi tra i 14 e i 21 anni: «In questo ambito abbiamo scelto, di portare aiuti laddove ce n’è bisogno e di informare su queste situazioni _ ha detto la presidente, Irene Petrucci _. Quando il Tenente Colonnello Merico ci ha contattato abbiamo accolto con grande piacere l’invito a fare un’azione analoga per ciò che riguarda il Niger. Da soli non avremmo potuto realizzare una grande donazione e quindi abbiamo pensato di creare una rete di persone e istituzioni che potessero realizzare questo progetto. Così abbiamo messo in collegamento le realtà che oggi vedete qui riunite. Certamente uno dei nostri obiettivi è anche la possibilità di raccontare con le immagini ciò per cui stiamo operando. Per il momento non è stato possibile, per quanto riguarda il Niger viste le condizioni generali del Paese, ovviamente ci auguriamo di poterci riuscire quanto prima».