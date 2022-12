Primarie Pd, Mancinelli tra i primi firmatari a sostegno di Bonaccini

La prima cittadina del capoluogo marchigiano motiva il suo sostegno a Bonaccini «perché per le idee che esprime e per quello che fa si è dimostrato capace di costruire risposte alle sfide di oggi, non a quelle del secolo scorso»

ANCONA – Ci sono la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e la sindaca di Fabriano Daniela Ghergo, tra i primi firmatari a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Pd. Il partito cerca di trovare una nuova forma dopo il risultato delle ultime elezioni politiche e si prepara alle primarie del 2023.

Nell’attesa si comincia a comporre lo scacchiere: sul tavolo, per ora, sono tre le candidature, oltre al governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in corsa per la successione ad Enrico Letta, ci sono anche Paola De Micheli ed Elly Schlein.

Dopo che ieri il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha fatto dietro front circa una sua possibile candidatura alla segreteria nazionale dei dem, a sostegno di Bonaccini si schiera anche la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. La prima cittadina del capoluogo marchigiano motiva il suo sostegno a Bonaccini «perché per le idee che esprime e per quello che fa si è dimostrato capace di costruire risposte alle sfide di oggi, non a quelle del secolo scorso».

Secondo Valeria Mancinelli, Bonaccini è «capace di governare come di trasformare le idee in fatti». «È popolare» aggiunge, perché «non è prigioniero del politichese e quando parla lo capiscono tutti. Non è un fatto tecnico è essenziale nella politica che penso io».

