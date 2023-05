Prima prova d’estate col freno a mano tirato sulle spiagge. «Temperature sotto la media ma balneari quasi sold out»

Dopo alcune settimane di maltempo quello che si è chiuso ieri è stato il primo week end di sole con temperature che, anche se ancora più basse rispetto alla stagione, hanno permesso di sdraiarsi in spiaggia per la prima tintarella

ANCONA – Aperti i primi ombrelloni nelle spiagge marchigiane. Dopo alcune settimane di maltempo quello che si è chiuso ieri è stato il primo week end di sole con temperature che hanno permesso di sdraiarsi in spiaggia per la prima tintarella della stagione.

Una prima prova d’estate lungo la costa dove si è registrata «una buona affluenza» spiega Romano Montagnoli, presidente regionale del sindacato italiano balneari, anche se si è trattata di una partenza con il freno a mano tirato a causa delle temperature ancora un po’ al di sotto della media stagionale. «Non c’è stato il pienone – dice – il vento era un po’ fastidioso a Porto San Giorgio, ma comunque è stato un bel primo approccio».

Presenze, quelle sulle spiagge marchigiane, spiega Montagnoli, riconducibili soprattutto a turismo locale e pendolare dall’entroterra delle Marche e dall’Umbria, anche se non sono mancati i turisti, «siamo partiti bene». «Abbiamo lavorato – aggiunge Luca Paolillo, presidente dei bagnini della Riviera del Conero – non c’è stata ressa perché le temperature non sono ancora alte, guardando all’anno scorso di questi tempi c’erano 10 gradi in più, inoltre, un po’ le votazioni, un po’ manifestazioni come Cantine Aperte hanno sottratto un po’ di presenze, ma i ristoranti hanno lavorato molto bene ed erano tutti pieni».

«Ci siamo rodati per il prossimo week end quando grazie anche al ponte del 2 giugno ci aspettiamo più presenze anche perché chi ha la casa di proprietà ne approfitterà sicuramente per venire ad aprire prima delle vacanze estive».

Nonostante la stagione sia partita in ritardo, i segnali di recupero ci sono tutti grazie alle prenotazioni in crescita. «Le prenotazioni vanno molto bene e la maggior parte dei balneari è già sold out o hanno ancora poche disponibilità – spiega Montagnoli – l’impressione è che va meglio anche rispetto all’anno scorso, probabilmente grazie alla promozione che è stata fatta ma anche a una valutazione economica da parte delle famiglie: allo stesso prezzo di una vacanza di una settimana, sulle nostre spiagge affittano l’ombrellone per tutta la stagione».

Tra le prenotazioni giunte ai balneari anche «molte nuove richieste» conclude Montagnoli «sia da gente del posto che da turisti del bacino Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Le premesse per una buona stagione ci sono tutte, tempo permettendo».