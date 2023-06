Prima ondata di calore dell’anno sulle Marche, il 22 giugno bollino arancione per Ancona

Tempo stabile e primo bollettino del Ministero della salute per l'ondata di calore che sta per colpire diverse città italiane tra le quali anche il capoluogo marchigiano

ANCONA – Con l’arrivo del sole e dell’anticiclone arriva non solo tempo stabile, ma anche il primo bollettino del Ministero della salute per l’ondata di calore che sta per colpire diverse città italiane tra le quali anche il capoluogo marchigiano.

Giovedì 22 giugno bollino arancione ad Ancona, mentre per domani – 21 giugno – è previsto il bollino giallo (pre-allerta dei servizi sanitari e sociali). La temperatura alle 8 del 22 giugno toccherà i 25 gradi ad Ancona, per salire ulteriormente ed arrivare a 31 gradi alle 14 (temperatura massima percepita 33 gradi).

Il bollino arancione viene diramato in caso di temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nella popolazione a rischio (anziani, malati, bambini) e prevede l’allerta dei servizi sanitari e sociali.

Oltre ad Ancona, giovedì sarà bollino arancione anche a Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona. I primi bollini arancioni sul Paese già domani in tre città: Bolzano, Campobasso e Perugia.

I consigli per difendersi dal caldo

Tra i consigli del Ministero della salute per difendersi dal caldo quelli di non uscire nelle ore più calde; migliorare l’ambiente domestico e di lavoro schermando le finestre con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane); bere molti liquidi; moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche; fare pasti leggeri; vestire comodi e leggeri; in auto ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio; evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde; offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti ecc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento; dare molta acqua fresca agli animali domestici.