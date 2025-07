Ad Ancona la prima cella frigo delle Marche destinata alle carcasse di cinghiale

ANCONA – Una cella frigo da trenta posti per le carcasse dei cinghiali abbattuti nel Parco del Conero. La novità – è la prima delle Marche – è stata realizzata grazie al finanziamento della Regione Marche, importo 80mila euro, e per il resto dallo stesso Ente Parco, su suolo del Comune di Ancona concesso gratuitamente, per permettere, in base alla recente normativa regionale approvata lo scorso novembre, di raccogliere le carcasse eviscerate dei cinghiali abbattuti dai selettori e riporle nella cella alla temperatura compresa tra 0 e 4 gradi centigradi, nell’attesa di essere trasportati con camion frigo nel luogo in cui saranno lavorati per essere trasformati in prodotti da immettere nel commercio. Questa innovativa struttura rappresenta un punto di svolta nella gestione della fauna selvatica, trasformando il problema dei cinghiali in soprannumero in una concreta opportunità economica per il territorio. Il centro di via Fioretti si configura infatti come il primo tassello di una strategia più ampia che punta a creare una vera e propria filiera della carne di selvaggina, capace di generare valore per l’economia locale.

«Presentiamo il primo centro di raccolta degli otto previsti dalla Regione Marche nel territorio regionale e siamo orgogliosi di essere i primi a concludere un percorso nel quale abbiamo creduto molto grazie alla stessa Regione che ha finanziato parte dell’acquisto della cella, il Comune di Ancona che ci ha messo a disposizione l’area per realizzarlo, e tutti i soggetti, da Urca alle associazioni agricole, all’Agenzia regionale sanitaria, al servizio veterinario, Istituto zooprofilattico Umbria e Marche, Agrivenatoria Biodiversitalia, polizia provinciale, fino al consiglio direttivo dell’Ente Parco» sottolinea con soddisfazione Luigi Conte, presidente del Parco del Conero. L’impianto diventerà operativo a settembre, in concomitanza con la ripresa delle attività di contenimento numerico dei cinghiali. Il meccanismo operativo prevede che i selettori autorizzati conferiscano gli animali abbattuti al centro, gestito dall’Urca Marche, dove ogni capo verrà accuratamente pesato, sottoposto alle procedure di eviscerazione e ai controlli sanitari obbligatori, prima di essere conservato nella cella frigorifera in attesa del trasferimento ai centri di lavorazione specializzati. La presentazione ha visto la partecipazione di un ampio ventaglio di rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo, tra cui il consigliere regionale Mirko Bilò, Giacomo Bugaro in rappresentanza del presidente Francesco Acquaroli, l’assessore Marco Battino per il Comune di Ancona, gli assessori Ippoliti, Mandolesi e Marincioni rispettivamente per Numana, Sirolo e Camerano, oltre a Niccolò Sacchetti di Agrivenatoria Biodiversitalia, Stefano Gavodan dell’Istituto zooprofilattico Umbria e Marche e Moreno Bussoletti del servizio veterinario regionale.

I numeri del fenomeno cinghiali nelle Marche sono eloquenti: nel solo 2024 sono stati abbattuti circa 13mila esemplari, con oltre 3.400 capi nella provincia di Ancona, cifre che testimoniano l’entità del problema ma anche il potenziale economico inespresso di questa risorsa. Nel Parco del Conero, però, il problema si sta ridimensionando, grazie anche all’attività di selezione: i cinghiali sono diminuiti da 13 a 2 per chilometro quadrato. «Il progetto voluto dall’Ente Parco trova il plauso delle associazioni agricole – ha detto David Donninelli di Coldiretti che siede nel consiglio direttivo del Parco del Conero – perché costituirà un modello per lo sviluppo di altri centri già individuati dalla Regione e perché rappresenta un passo fondamentale per sollevare gli agricoltori dai danni causati dalla fauna selvatica, incrementando le catture e avviando una filiera controllata per la vendita delle carni». Il mondo agricolo vede in questa iniziativa non solo uno strumento di difesa delle colture, ma soprattutto un’opportunità di sviluppo.

«L’agricoltura non vuole risarcimenti, vuole poter lavorare – spiega Andrea Montresor, responsabile dell’area economica di Coldiretti Marche –. Una struttura di questo tipo aiuterà a prevenire i danni e valorizzare la carne, anche per esempio con una rete di agriturismi nell’ambito di una filiera certificata della selvaggina». Il progetto si inserisce nel più ampio progetto di filiera delle carni di selvaggina della Regione Marche, promosso dall’associazione Urca Marche e finalizzato a valorizzare il consumo di carne di selvaggina attraverso rigorosi standard igienico-sanitari. L’iniziativa punta a creare un disciplinare di produzione che garantisca origine e salubrità del prodotto, rispettando le normative europee più stringenti. Il modello gestionale prevede il conferimento del selvatico entro un’ora dall’abbattimento e l’utilizzo esclusivo di munizionamento atossico per i capi destinati alla commercializzazione, requisiti che assicurano la massima qualità del prodotto finale. Il centro di raccolta potrà accogliere non solo i capi provenienti dalle attività di controllo del Parco del Conero e del Comune di Ancona, ma anche quelli derivanti dall’attività venatoria e di controllo svolte in tutto il territorio regionale.