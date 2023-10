Ancona, presunta aggressione sul bus, giovane sporge querela

ANCONA – Una giovane donna rimasta ferita su un bus dedicato al trasporto scolastico a seguito di una presunta aggressione ha sporto querela in Questura ad Ancona al personale dell’U.P.G. e S.P. In queste ore Personale della Polizia di Stato sta provvedendo a raccogliere tutti gli elementi idonei a procedere all’identificazione completa dei soggetti ritenuti i possibili responsabili delle condotte violente, per denunciarli alle autorità competenti.

Le attività procedono intense, malgrado l’impossibilità di accedere alle immagini delle telecamere presenti sull’autobus, che anche in questa circostanza, come nel caso del danneggiamento della scorsa settimana, sono risultate non funzionanti.

Il Questore di Ancona Cesare Capocasa sta valutando i provvedimenti volti ad impedire possibili reiterazioni delle condotte incivili poste in essere dai minori coinvolti nell’aggressione, in relazione all’applicazione del Decreto Caivano, emesso per contrastare comportamenti che provocano disagio e producono criminalità minorile.

Questa mattina invece personale dell’U.P.G. e S.P. è intervenuto nelle prime ore del mattino (04.00 circa), in via Marconi all’altezza del Four Roses, in quanto era stata segnalata una lite tra due uomini. Giunti sul posto i poliziotti hanno rintracciato solo uno dei contendenti, un tunisino di circa 40anni, con una pregressa segnalazione per ubriachezza molesta e manifesta, che riferiva agli operatori di essere stato colpito con uno schiaffo al volto da un cittadino straniero a lui non noto.

Per assicurarsi delle condizioni di salute del tunisino i poliziotti hanno chiamato il 118 e l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, da cui si è allontanato volontariamente senza farsi refertare.