Presidio dei pescatori al porto di Ancona, blocco dei tir: il pesce estero resta a bordo

Un centinaio di pescatori di Ancona, Pescara, San Benedetto e Civitanova si sono riuniti in presidio in via Mattei, davanti alla Crn, per fermare i tir carichi di pesce d'importanzione

ANCONA – Alcuni tir con a bordo pesce estero sono stati bloccati dai pescatori in presidio al porto di Ancona. Le marinerie sono in sciopero da lunedì scorso contro il caro gasolio e i pescherecci resteranno ormeggiati nei porti dell’Adriatico per un’altra settimana.

Intorno alle 23 di ieri sera (29 Maggio) un centinaio di pescatori giunti da Ancona, Pescara, San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche, hanno fermato tre mezzi con a bordo pesce di importazione, impendendo lo scarico della merce. Dal presidio si appellano ai commercianti a fermare gli ordinativi di pescato dall’estero: «Per tutta la settimana in cui siamo in sciopero, non devono far arrivare pesce dall’estero».

Nei giorni scorsi le marinerie di Marche e Abruzzo avevano manifestato al porto di Ancona, con un corteo dal mercato ittico fino a via Mattei per chiedere al governo un intervento a contrasto del prezzo del gasolio. «Il gasolio è triplicato in pochi mesi – spiegano – noi così non riusciamo ad andare avanti, c’è gente esasperata». Il blocco dei tir in via Mattei davanti al cantiere della Crn, annunciano andrà avanti anche nei prossimi giorni.