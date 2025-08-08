Ancona, presentati i candidati provinciali della civica “Matteo Ricci – Presidente”

«Grazie a tutti i candidati che hanno accolto questo invito a partecipare, fiero e orgoglioso d una squadra così competente in ambiti anche socio-economici differenti», le parole di Matteo Ricci

ANCONA – Presentati questa mattina 8 agosto ad Ancona, presso la sede elettorale di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, i candidati di Ancona per la lista civica ‘Matteo Ricci – Presidente’.



A farne parte sono:

Antonio Mastrovincenzo, attualmente consigliere regionale ed ex Presidente del Consiglio regionale.

Cristina Andreoli, consulente e formatrice per lo sviluppo delle piccole imprese, esperta di creazione di reti di relazioni professionali.

Lorenzo Beccaceci, consigliere comunale di Senigallia, coordinatore di produzione presso azienda cosmetica.

David Bruffa vicesindaco e assessore al turismo e alla cultura del comune di Genga dal 2019 al 2024, docente di scienze naturali chimiche e biologiche di scuola secondaria di secondo grado.

Alice Cavalieri, ricercatrice universitaria in scienze politiche, iscritta a Possibile.

Antonella Dattilo, ex insegnante ed ex bancaria, da sempre impegnata nel volontariato sociale (carceri, affido familiare, immigrati).

Roberto Maccaroni, infermiere di Pronto Soccorso e di Emergency.

Patrizia Pesaresi, già sindaco di Filottrano, insegnante in pensione, attiva nella protezione civile.

Davide Pucci, ex presidente della Compagnia Portuali Servizi, oggi imprenditore portuale e presidente dei ‘Portuali Calcio Ancona’.

«Grazie a tutti i candidati che hanno accolto questo invito a partecipare, sono davvero fiero e orgoglioso di avere una squadra così competente in ambiti anche socio-economici differenti. – dichiara Ricci – Sono convinto che faremo un grandissimo lavoro in questa provincia».