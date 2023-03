Ancona, presa per un braccio e scaraventata a terra: paura per una donna

ANCONA – Una donna è stata portata in ospedale dopo che un uomo di mezza età l’avrebbe afferrata per un braccio, scaraventandola a terra. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi, in via Tiziano ad Ancona. A portare i primi soccorsi alla donna, una 45enne, alcuni passanti che l’hanno vista riversa a terra e spaventata per quanto le era appena accaduto.

Da quanto risulta da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la donna non conoscesse l’uomo che l’ha colta di sorpresa alle spalle. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti.

In seguito alla caduta la 45enne ha riportato alcune escoriazioni. Sul posto anche i Carabinieri del Comando di Ancona che stanno conducendo degli approfondimenti sulla vicenda.