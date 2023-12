Il Comitato per l'ordine e la sicurezza tenutosi oggi (20 dicembre), ha varato le misure in vista del Natale e del Capodanno. Previsto il potenziamento dei controlli su strade, trasporto ferroviario e marittimo

ANCONA – Centri storici, luoghi di aggregazione e di culto, sorvegliati speciali durante le festività. Oggi, mercoledì 20 dicembre, ad Ancona, a Palazzo del Governo, la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal nuovo prefetto Saverio Ordine, nella quale sono state delineate le misure che saranno adottate per affrontare in serenità le feste di Natale e Capodanno.

Alla riunione hanno partecipato il Questore di Ancona Cesare Capocasa, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, del Compartimento polizia ferroviaria, della polizia stradale e di Frontiera, il comandante dei vigili del fuoco, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, il comandante della capitaneria di porto, il presidente della Provincia, l’assessore alla sicurezza del Comune di Ancona e il vice comandante della polizia locale.

Dopo un primo esame sulla situazione della provincia, il Comitato ha individuato gli eventuali obiettivi sensibili su cui concentrare il dispositivo di prevenzione e controllo che le forze dell’ordine metteranno in campo nel periodo festivo. Oltre a centri storici, luoghi della movida e di culto, sorvegliate speciali saranno anche le stazioni ferroviarie in concomitanza con le partenze: saranno potenziati i presidi nelle stazioni di Fabriano e Falconara Marittima e la polizia ferroviaria effettuerà servizi combinati su convogli regionali ed Intercity.

Per quanto riguarda la viabilità stradale saranno intensificati i controlli sulle principali arterie della provincia, sulla Strada Statale 76 e sulla Strada Statale 16, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione e contenere I’incidentalità stradale.

Nel porto di Ancona la polizia di frontiera e il personale della capitaneria di porto si occuperanno di verificare la regolarità del transito dei passeggeri e delle merci che si intensifica nel periodo festivo. Specifici controlli sono in atto anche sulla filiera della commercializzazione dei prodotti ittici. Le Forze di polizia e i vigili del fuoco hanno programmato servizi di controllo specifici sui depositi e gli esercizi di vendita per evitare che vengano commercializzati prodotti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.

«Il Comitato – conclude la nota della prefettura di Ancona – ha valutato la situazione della provincia per le Festività natalizie rassicurante e caratterizzata dalla piena condivisione degli obiettivi di serenità per tutta la popolazione del territorio».