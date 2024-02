Ancona: precipita dal terzo piano della scuola, è in prognosi riservata. L’istituto: «Per la classe supporto psicologico»

ANCONA – «In merito a quanto accaduto questa mattina al Savoia Benincasa si chiede massima discrezione e riserbo nel rispetto della dignità del ragazzo e della famiglia». Così in una nota stampa l’Istituto d’Istruzione Superiore Savoia Benincasa dopo che nella mattina odierna uno studente sarebbe precipitato da una finestra della scuola anconetana.

«La comunità scolastica è sconvolta, così come i compagni. La docente della terza ora era presente in classe durante la caduta, avvenuta quando era appena suonata la campana per la pausa di ricreazione. In quel momento la docente stava parlando con alcuni studenti – prosegue la nota – tempestivamente accorso il dirigente scolastico Maria Alessandra Bertini e allertato il 118, che è arrivato immediatamente sul posto insieme alle Forze dell’ordine e contestualmente sono stati avvisati i genitori».

«Durante l’arrivo dei sanitari la dirigente è stata sempre accanto allo studente insieme ad altri docenti. Il ragazzo è rimasto sempre vigile – . Il dirigente scolastico ha seguito il 118 fino al pronto soccorso dell’ospedale regionale dove è stata raggiunta dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico. Hanno espresso vicinanza al ragazzo, alla famiglia e alla scuola il sindaco del Comune di Ancona, l’intera giunta comunale e il presidente della Provincia di Ancona. Gli studenti della classe sono stati immediatamente presi in carico dal servizio di supporto psicologico elisoccorso dell’ospedale regionale coordinato dalla dottoressa Cannizzaro Giorgia».

Il bollettino medico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche parla di «trauma da precipitazione. Vigile, in respiro spontaneo – prosegue il bollettino -, ha riportato prevalente trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple. A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare alle ore 13,45 è stato trasferito in altro reparto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in prognosi riservata. Presenti i genitori».