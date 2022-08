Posatora, 48enne ferito racconta di essere stato aggredito dalla ex compagna

Un 48enne ha riferito ai carabinieri di essere stato aggredito dalla ex compagna a Posatora, al parco Belvedere. L'uomo è stato portato a Torrette per accertamenti

ANCONA – I carabinieri della Stazione di Ancona e la Croce Gialla dorica sono intervenuti a Posatora, al Parco Belvedere per un 48enne italiano che avrebbe riferito ai militari dell’Arma di essere stato picchiato dalla ex compagna.

La vittima ha raccontato di essere stata colpita al torace e al volto con una mazza fa baseball. Le ragioni alla base di quella che stando a quanto ha riferito l’uomo sarebbe stata una aggressione, non sono al momento note, e l’uomo per ora non ha ancora sporto denuncia. Diverse le persone che avrebbero assistito al fatto, alcune delle quali sono state sentite dai carabinieri.

All’arrivo dei soccorsi il 48enne perdeva copiosamente sangue dal naso. L’uomo è stato trasferito al Pronto Soccorso di Torrette per accertamenti.