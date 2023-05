Amministrative: affluenza in calo ad Ancona (51,75%), dato in crollo a Porto Sant’Elpidio (53,22%)

ANCONA – Si conferma in calo l’affluenza nei due Comuni marchigiani al voto per il ballottaggio per la scelta dei sindaci. Un trend che era apparso chiaro già al primo turno (14 e 15 maggio). Ad Ancona unico capoluogo di regione al voto nel Paese, alla chiusura dei seggi (ore 15) ha votato il 51,75% degli aventi diritto contro il 54,94% del primo turno e il 54,60% della precedente tornata elettorale, quando si sfidarono Valeria Mancinelli, poi eletta sindaco, e Stefano Tombolini.

Alle 15 con la chiusura dei seggi ha preso il via lo spoglio delle schede elettorali. Un calo di quasi tre punti percentuali rispetto a cinque anni fa. Fra poche ore si saprà il nome del prossimo sindaco di Ancona, tra Ida Simonella (centrosinistra) e Daniele Silvetti (centrodestra). Un esito che dai primi risultati sembra giocarsi all’ultimo voto. Quasi a metà scrutinio (52 sezioni su 99), il candidato di centrodestra Silvetti è in vantaggio su Simonella (centrosinistra). con il 51,3% dei voti contro il 48,7% della candidata di centrosinistra. Uno scarto tra i due di 495 voti.

Il crollo del dato dell’affluenza è ancora più vistoso a Porto Sant’Elpidio: nel comune del fermano alla chiusura dei seggi ha votato il 53,22% dei votanti, più di otto punti percentuali in meno rispetto al primo turno (62,19%) e oltre 10 punti percentuali in meno rispetto al 2018 quando votò il 63,88% degli aventi diritto. A Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella (centrodestra) la spunta sull’avversario di centrosinistra Paolo Petrinie viene eletto sindaco con il 71,76% dei voti, mentre l’avversario si è fermato al 28,24% dei consensi.