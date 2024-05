Ancona, la prossima settimana manutenzione sulla Fontana dei Due Soli

ANCONA – La Fontana dei Due Soli, quella di Enzo Cucchi al porto antico di Ancona, è stata inaugurata nel 2017 e non è stata solo discussa spesso per il suo aspetto, ma anche per qualche problema tecnico cui è andata incontro nel corso del tempo. Il porto antico quest’estate ospiterà eventi, all’Arena sul Mare che sarà realizzata nel mese di luglio non distante dalla Fontana dei Due Soli, proprio tra la sede portuale dei vigili del fuoco e la fontana stessa. Motivo in più per realizzare la manutenzione che serve alla fontana di Cucchi il prima possibile. L’argomento è stato trattato stamattina, 29 maggio, in consiglio comunale in seguito all’interrogazione della consigliera Annalisa Pini: «Quest’interrogazione è stata sollecitata da alcuni cittadini che hanno notato come la fontana non riceva una manutenzione adeguata né eroghi acqua – ha detto la consigliera – e in considerazione di quello che verrà fatto al porto antico quest’estate, credo si potrebbe fare di più».

Le spiegazioni sugli interventi previsti sulla fontana stessa sono giunte dall’assessore ai lavori pubbblici Stefano Tombolini: «La fontana risale al 2017, insistendo in area di autorità di sistema portuale abbiamo evidenziato all’autorità stessa il problema. Ci hanno rappresentato alcuni difetti di funzionamento, manutenzione e pulizia che spettano all’autorità di sistema portuale che ha programmato entro l’inizio della prossima settimana l’intervento di manutenzione straordinaria, in modo che la stessa sia adeguata sia all’opera sia al contesto in cui è riferita». Dunque presto la Fontana dei Due Soli tornerà a brillare, anche per i tanti visitatori e cittadini che si recheranno quest’estate in quel tratto di porto che rappresenta la storia della città e che ospiterà concerti e spettacoli capaci di attirare migliaia di spettatori.