Porto di Ancona, prorogato il finanziamento del raddoppio di Fincantieri

ANCONA – Proroga di 12 mesi per il finanziamento di 40milioni di euro all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale per il raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento Fincantieri di Ancona. La proroga è stata siglata dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

La proposta di adeguamento tecnico funzionale necessaria alla realizzazione, da parte di Fincantieri nello stabilimento del porto di Ancona, di un terrapieno per l’ampliamento del piazzale retrostante la banchina ex materiali ferrosi, dove si svolge la fase finale dell’allestimento è stata adottata all’unanimità dal Comitato di gestione portuale dell’Autorità di sistema portuale.

Nella nota stampa l’Authority fa sapere che la superficie del terrapieno sarà di 700 metri quadrati con un investimento, da parte di Fincantieri, di 500 mila euro. «L’intervento – si legge nella nota – , che si affianca all’importante progetto di raddoppio dello stabilimento produttivo di Ancona in itinere, consentirà una migliore operatività nella banchina interessata, con un incremento degli spazi di stoccaggio».

Il presidente dell’Authority Vincenzo Garofalo ha informato il Comitato di gestione che, a seguito dell’avviso pubblico per individuare i soggetti idonei all’affidamento dell’incarico di segretario generale, sono state 19 le persone che hanno presentato la propria manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo.

«Il lavoro dell’Autorità di sistema portuale va nella direzione di affiancare lo sviluppo dei porti di nostra competenza in collaborazione con le amministrazioni locali – ha detto Garofalo -, scali che sono parte di una portualità nazionale riconosciuta come uno degli strumenti più importanti per far crescere il Paese in termini di traffici, di logistica, di manifattura e anche di turismo. Per il lavoro che facciamo negli scali Adsp dobbiamo sempre ringraziare il fondamentale supporto dell’Autorità marittima e dei Comandanti delle capitanerie di porto nel procedere con efficacia nei nostri compiti istituzionali».

Porto di Falconara Marittima

Il Comitato di gestione portuale ha approvato la delibera di autorizzazione alla sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Falconara Marittima per il supporto nella gestione dei servizi comuni nelle spiagge libere che si trovano sulle aree demaniali marittime non in concessione, di competenza Adsp. Un accordo per favorire la fruizione delle spiagge libere e che sarà a beneficio della collettività. L’Autorità di sistema portuale supporterà il Comune di Falconara Marittima con un contributo, per questa stagione balneare, per l’installazione della segnaletica a mare e terra e dell’impianto di allertamento della popolazione, per i servizi di pulizia dei bagni pubblici e per il livellamento di alcuni tratti di spiaggia liberi danneggiati dalle mareggiate invernali.