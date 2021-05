Ancona, coppia litiga: l’uomo ubriaco cerca di colpire la donna. Interviene la polizia

L'uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto è avvenuto nell'area portuale del capoluogo

ANCONA – Durante il consueto controllo del territorio ieri (23 maggio), in tarda serata, una pattuglia della Volante ha notato una coppia all’interno dell’area portuale che stava litigando. L’uomo cercava di colpire la donna,

che cercava una via di fuga e che alla vista della Volate attirava l’attenzione dei Poliziotti gridando.

Giunti velocemente accanto alla coppia, i poliziotti si sono accorti che l’uomo era molto alterato, aggressivo e in evidente stato di ubriachezza. Gli agenti lo hanno fermato, mentre tentava con forza di calciare e di colpire la donna e gli agenti, urlando a squarciagola parolacce e insulti nei loro confronti.

L’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.