Porto, Acquaroli incontra il vice ministro Rixi: «Renderlo più accessibile, sostenibile, competitivo e attrattivo»

Lo sviluppo del porto di Ancona, infrastruttura strategica per traffici commerciali e turismo, è stato al centro del vertice romano tra il governatore e il vice ministro alle Infrastrutture

ANCONA – Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha a Roma «incontrato il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi» per parlare del porto di Ancona, «un’infrastruttura che vogliamo rendere sempre più accessibile, sostenibile, competitiva e attrattiva».

«Il vice ministro – spiega il governatore – tornerà presto nel nostro capoluogo dove, insieme all’Autorità Portuale e agli operatori, ci confronteremo sulle strategie da perseguire».

Acquaroli spiega che «il porto di Ancona rappresenta per la nostra regione e per il Mare Adriatico una importante opportunità di sviluppo e lavoro ma ha bisogno di progetti e investimenti per un rilancio vero».

Il presidente della Regione si è detto «molto soddisfatto dell’esito dell’incontro» ed ha rimarcato che l’area portuale «ha bisogno di essere riqualificata e rilanciata e che ha necessità di spazi per incrementare le capacità» dello scalo e «lo sviluppo della città».

«Obiettivi prefissati» nell’incontro con Rixi, sono «la crescita e la sostenibilità del Porto della città capoluogo, un potenziamento mirato a un incremento dei traffici, prendendo in considerazione le esigenze degli operatori del territorio col recupero di aree necessarie allo sviluppo».