Ancona, porta via dall’appartamento in affitto le maniglie della porta e i fornelli: interviene la polizia

La donna è andata via non solo prendendo degli oggetti ma anche facendo danni agli elettrodomestici

ANCONA – Gli operatori della Questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione che riferiva di una donna che, ospite di un appartamento in affitto in zona piazza Ugo Bassi, era andata via di casa sottraendo degli oggetti di proprietà dell’affittuaria e danneggiandone altri.

Giunti sul posto i poliziotti appuravano che la donna conviveva nell’appartamento con la madre della richiedente, al fine di dividere le spese. La situazione era trascorsa in maniera tranquilla finché, nei giorni scorsi, la giovane ospite comunicava alla richiedente che aveva trovato un’altra sistemazione e per tale motivo quest’ultima le chiedeva di incontrarsi per sistemare gli ultimi dettagli per le bollette e per alcuni danni fatti in casa da loro.

Quando la madre però rientrava in casa si accorgeva che in casa erano stati perpetrati diversi danni e che diversi utensili e alcuni oggetti erano stati portati via. Nello specifico erano state asportate due maniglie delle 4 porte interne, così come le lampadine della cucina e del bagno, l’oblò della lavatrice, una pentola, i 4 fornelli del piano cottura a gas e alcuni ripiani interni del frigorifero. A questi si aggiungevano diversi atti vandalici all’interno del bagno, dove erano stati sparsi a terra e sui muri detergenti liquidi usati per il bucato e il wc ed il bidet erano stati ostruiti da diversi strofinacci e flaconi per cosmetici.

Gli operatori invitavano la donna a portarsi presso gli Uffici di via Gervasoni per la formalizzazione di quanto accaduto.