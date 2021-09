Ancona: ponte al Pincio, partono i lavori per riaprirlo

Questa mattina inizieranno gli interventi per togliere le parti pericolanti e intervenire sulle parti in ferro

ANCONA – Interventi al ponte del Pincio per riaprire la strada già da domani. Sono iniziati questa mattina i lavori al cavalcavia Guerini, tra via Veneto e via XXV Aprile. Ieri l’assessore alle Manutenzioni Stefano Foresi è stato sul posto con l’ingegnere del Comune. «Non ci sono danni strutturali – ha detto Foresi – le parti in ferro saranno trattate e poi potremmo riaprire la strada».

L’intervento è necessario dopo i crolli di alcune parti avvenuti sabato sera e che hanno portato l’amministrazione a chiudere temporaneamente la strada sottostante per motivi di sicurezza. L’allarme era stato dato da un autista del bus che si era accorto dei pezzi caduti a terra.