Ancona, altre polpette avvelenate in piazza Cavour. Indagano carabinieri e polizia locale

Ad essere decisive potrebbero essere le spycam del centro e quelle del Passetto. «Raccogliete gli escrementi per evitare che i nostri amici muoiano», recita un cartello affisso al viale della Vittoria

ANCONA – Cani e polpette avvelenate: cresce la paura ad Ancona. In piazza Cavour, sopralluogo dei vigili dopo le segnalazioni circa la presenza di würstel con chiodi. Si moltiplicano i ritrovamenti di esche potenzialmente letali per gli amici a quattro zampe.

Gli ultimi episodi erano accaduti a Brecce Bianche (diversi mesi fa) e al Passetto (tre giorni fa), davanti al caffè Cangiani. L’Oipa di Ancona, l’Organizzazione internazionale protezione animali, aveva divulgato un messaggio su Facebook. In quel caso, era scattata la segnalazione ai Carabinieri forestali, che indagano sulla vicenda.

Stavolta, invece, per piazza Cavour, indaga la polizia locale. Sopralluoghi costante da parte degli agenti del comando dorico, che rassicurano la cittadinanza sulla presenza di telecamere. Le spycam potrebbero essere decisive, in centro, dare un volto e un’identità a chi compie simili atti.

Elisa Stefanelli indica il luogo de rinvenimento delle polpette, in piazza Cavour

Zoe, una meticcia di 6 anni, ha sfiorato la morte qualche giorno fa. È la sua padrona, Elisa Stefanelli, a raccontarlo: «Ha trovato un würstel e l’ha preso in bocca – racconta Elisa –. Solo dopo mi sono accorta che stava masticando».

Quindi, Elisa la tira con il guinzaglio e le fa sputare quanto aveva in bocca: era un würstel con delle viti. «Cosa penso? Che questi sono atti da criminali, speriamo non ce ne siano altre». Qui «bisogna avere tremila occhi e il rischio è che per la stupidità di qualcuno i nostri cani muoiano». Diversi giorni fa Elisa parlava con una signora che ha dato l’ultimo saluto al suo amico a quattro zampe, ucciso da una polpetta di questo tipo.

Al viale della Vittoria, all’altezza dello Stadio, dove è frequente ritrovare pezzi di carne potenzialmente letali, qualcuno ha affisso un cartello invitando la cittadinanza con cani a raccogliere le deiezioni canine affinché si smetta di disseminare polpette: «Si prega vivamente i proprietari dei nostri simpatici amici (cani, ndr) di raccogliere gli escrementi – recita il cartello –. Non è giusto che paghino loro (senza averne colpa) per la crudeltà delle persone che, vedendo sporco, vorrebbero vedere morti i nostri cani».