ANCONA – Esche con chiodi in piazza Cavour, torna l’incubo per gli animali a quattro zampe. Ad avvertire la cittadinanza, sono numerosi cartelli della polizia locale. Gli agenti sarebbero intervenuti qualche giorno fa in piazza Cavour, nel pieno centro di Ancona, a seguito di una segnalazione di un cittadino.

«Attenzione, rinvenuti würstel con chiodi» – si legge sui cartelli, attaccati dai vigili con del nastro adesivo sopra i pali della luce, sui cestini della piazza e persino vicino alle panchine.

Liliana Rovaldi, comandante Polizia Locale di Ancona

Le esche di carne con dentro dei chiodi sarebbero state rinvenute da un cittadino pochi giorni fa. L’anconetano ha prontamente informato le forze dell’ordine, rimuovendo le polpette e gettandole via. «Per precauzione, il giorno stesso della segnalazione, abbiamo ritenuto fosse utile avvisare la cittadinanza con opportuni cartelli» – fa sapere la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi.

I vigili hanno perlustrato la zona. I würstel, con tutta probabilità, sarebbero destinati agli animali. Per cani e gatti, l’ingestione potrebbe rivelarsi letale. Le polpette avvelenate sarebbero state disseminate soprattutto sul lato della sede del Consiglio regionale, quindi nell’area compresa tra via Simeoni e via Salomone, ma anche nelle immediate vicinanze delle aiuole più centrali. Zone frequentatissime, queste, dai proprietari dei cani, a qualsiasi ora del giorno.

Sale, quindi, l’attenzione da parte dei proprietari di cani e gatti, ma cresce anche l’indignazione dei cittadini. È probabile che l’autore del gesto possa avere le ore contate, per via della presenza delle telecamere in zona. Non si esclude che l’autore possa avere agito di notte.

Simili episodi, ad Ancona, vanno avanti ormai da anni: nel marzo 2021 e nel febbraio 2022, la polizia locale aveva individuato e denunciato un anziano recidivo. Chiaramente, al momento, sono in corso indagini e solo le forze dell’ordine potranno dare un volto alla mano che getta polpette avvelenate in città. Certo è che un aiuto straordinario e decisivo potrebbe arrivare dai filmati delle telecamere di piazza Cavour.

Cartelli quasi ovunque in piazza Cavour

Recentemente, altre polpette avvelenate erano state rinvenute dagli agenti della polizia locale nel rione Adriatico, al Viale della Vittoria, e nel quartiere di Brecce Bianche, nei pressi di una clinica veterinaria.

A seguito di questi accadimenti, una cittadina anconetana – che abbiamo intervistato – ha persino inventato un’apposita applicazione per segnalare i luoghi di rinvenimento delle esche, così da fare attenzione durante le passeggiate con Fido. Clicca qui per leggere l’intervista all’ideatrice di PetDanger