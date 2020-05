Ancona, polizia stradale salva un capriolo in A14

ANCONA – Un salvataggio di un capriolo in autostrada. Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Fano si sono impegnati per aiutare il povero animale. E’ successo al chilometro 212 tra Montemarciano e Ancona Nord. L’animale aveva una zampa ferita e stava dietro una curva.

L’assistente capo coordinatore Carlo Scorzoni e l’assistente capo Marco Renzi hanno messo in salvo l’animale e ovviamente garantito la sicurezza nella circolazione stradale. Un intervento dal valore duplice: per l’incolumità di conducenti e per mettere in salvo il capriolo.

L’animale è stato portato al casello di Ancona Nord dove è stato affidato al centro di protezione animali di Jesi.