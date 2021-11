Collemarino, la polizia realizza il sogno di un bambino speciale: su una Volante per compleanno

ANCONA – Il giorno del proprio compleanno si dovrebbe fare in modo realizzare almeno uno dei propri sogni. Ed è proprio quello che è accaduto a Maikol, un bambino di Collemarino, grazie ad una lettera inviata dalla mamma Selenia.

Destinatario della missiva, il questore di Ancona Cesare Capocasa. Perché proprio il questore? Perché il sogno di questo bambino speciale è sempre stato quello di salire a bordo di una delle auto della polizia e di suonare la sirena.

E di certo Maikol non avrà creduto ai suoi occhi quando ha visto la Volante della Questura di Ancona che lo ha raggiunto sotto casa per proprio nel giorno del suo compleanno. Insieme alla Volante si sono recati a Collemarino anche il questore Cesare Capocasa in persona e il vicario Federica Ferrari per fare gli auguri al piccolo ometto.

Per Maikol, oltre alla possibilità di salire sulla Volante e di suonare finalmente la sirena dell’auto della Polizia, è arivato in dono anche un berretto e uno zainetto della Polizia di Stato e un’auto telecomandata che riproduce la mitica Lamborghini Huracan.