Ancona, polizza auto falsa: scoperta truffa ai danni di due automobilisti

ANCONA – Due truffe assicurative ai danni di automobilisti sono state scoperte nella tarda serata di ieri – 9 marzo – dagli agenti della Polizia Locale di Ancona durante una serie di controlli disposti per verificare il rispetto delle misure anti-contagio. I due automobilisti, un 34enne di Ancona ed un 56enne residente fuori comune ma nel capoluogo per lavoro, stavano viaggiando ciascuno a bordo del proprio mezzo ignari di aver sottoscritto e pagato polizze di assicurazione inesistenti.

All’atto del controllo degli agenti della Polizia Locale è emersa la realtà dei fatti. Ai vigili i due automobilisti hanno riferito di aver pagato online la polizza di assicurazione, stipulata tramite dei broker: la somma era stata versata su una carta Poste Pay indicata sul sito internet in cui avevano trovato l’offerta vantaggiosa che si è poi rivelata essere una truffa.

Polizze false che risultavano intestare a compagnie assicurative note e che venivano stipulate su siti internet che pochi giorni dopo chiudevano. Una truffa odiosa che purtroppo sembra diventare sempre più frequente tanto che proprio recentemente il Comparto di Polizia Stradale delle Marche aveva messo a segno alcuni arresti per un giro di truffe legato proprio a polizze false stipulate online.

Gli agenti della Polizia Locale, dopo aver eseguito una serie di accertamenti presso le compagnie assicurative hanno scoperto che i truffatori tendono ad utilizzare nella parte iniziale del numero di polizza la stessa frequenza numerica che ad esempio per la compagnia assicurativa Unipol è 6538.

Ai conducenti ignari della truffa, gli agenti hanno dovuto sequestrare il veicolo ed elevare una sanzione di 866,00 euro. I due dovranno pagare una nuova assicurazione per almeno 6 mesi prima di riprendere il veicolo, ma potranno sporgere querela contro chi li ha truffati per far luce sulla vicenda.

La Comandante della Polizia Locale di Ancona, Liliana Rovaldi, invita i cittadini a verificare la copertura assicurativa del veicolo andando sul sito Il portale dell’automobilista.