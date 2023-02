Ancona, polizia indaga su presunta aggressione nei pressi di un locale

ANCONA – Nella notte le Squadra Volanti della Polizia di Stato è intervenuta presso un locale ad Ancona a seguito della segnalazione di un soggetto rimasto vittima di una presunta aggressione.

Sul posto il responsabile della vigilanza privata che si occupa della sicurezza del locale indicava ai poliziotti la vittima di una presunta aggressione, un ragazzo di 25 anni, che mostrava ferite ancora sanguinanti in volto. Particolarmente scosso ed ancora sotto shock, il giovane non era assolutamente in grado di riferire alcun particolare in merito alla dinamica dei fatti che portavano al suo ferimento poiché non ricordava nulla di quanto accaduto.

Anche gli amici del ragazzo non sapevano dare spiegazioni. Dichiaravano di aver trovato l’amico a terra fuori dal locale, ma di non essere a conoscenza di eventuali alterchi avvenuti. All’esterno, poco distante dal locale gli agenti notavano la presenza di un altro ragazzo, poggiato su un’autovettura in sosta, con pantaloni e braccia sporchi di sangue, al quale si avvicinavano per sincerarsi delle sue condizioni.

Il ragazzo, 24enne, già noto per precedenti in materia di stupefacenti, reati contro la persona e contro la pubblica amministrazione, nonché destinatario di un Avviso Orale del Questore, riferiva di essersi procurato delle ferite a seguito di una caduta a terra e rifiutava l’intervento di personale medico.

Gli addetti alla sicurezza precisavano invece che poco prima, quest’ultimo sarebbe stato accompagnato fuori dal locale in quanto molesto. Nel frattempo giungeva il personale sanitario che, prestate le prime cure alla vittima, provvedevano a trasportarlo presso il locale nosocomio. Sono in corso accertamenti in merito alla dinamica dei fatti al fine di delineare eventuali profili di responsabilità.