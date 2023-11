Ancona, polizia e carabinieri mettono i sigilli ad uno storico bar degli Archi: troppe risse

Il noto locale di via Marconi rischia la revoca definitiva della licenza. Giorni fa, gazzelle e volanti erano intervenuti per risse e persone ubriache

ANCONA – Troppe risse e ubriachi: chiuso il più storico bar degli Archi. Il provvedimento è stato firmato dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, nelle scorse ore. Stando a quanto si apprende, la chiusura temporanea del noto locale del capoluogo si sarebbe reso necessario dopo numerosi interventi di polizia e carabinieri.

Liti, risse e persone ubriache per le quali il numero uno della questura dorica ha disposto la chiusura provvisoria ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’area in prossimità del bar, che si trova in via Marconi, agli Archi, pare fosse divenuto nel tempo teatro di diversi scontri e risse tra bande rivali, ricettacolo di pregiudicati che, coi loro atteggiamenti molesti, avevano creato allarme sociale nella cittadinanza.

Alcuni giorni fa, ad esempio, le volanti sarebbero dovute intervenire (insieme alle gazzelle del nucleo radiomobile dei carabinieri) per una segnalazione di rissa. Sul posto, pare sia stato rintracciato un cittadino straniero in preda ai fumi dell’alcool che aveva subìto diverse lesioni.

E ancora: in un’altra occasione, sembrerebbe che un avventore sia stato trovato in strada in coma etilico dopo aver consumato alcolici all’interno del locale. Numerosi altri interventi hanno reso necessario l’intervento di Capocasa, che ha quindi deciso per l’emissione del provvedimento. Un’eventuale ulteriore sospensione dell’attività porterebbe alla revoca definitiva della licenza.

