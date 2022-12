Ancona, dalla polizia “accolti” 1400 cittadini ucraini: 772 sono minori

ANCONA -Continua l’attività della polizia, impegnata per garantire sicurezza e legalità alla comunità del capoluogo e della provincia, e che passa anche attraverso una regolamentazione dei soggetti immigrati presenti sul territorio. In particolare, nel corso del 2022, i poliziotti della Questura di Ancona sono stati interessati dalla necessità di accogliere nuclei familiari, minori non accompagnati e tanti individui che fuggono da paesi in cui le condizioni di vita appaiono disumane o non sicure.

«La polizia è da sempre vicina a coloro che soffrono e che cercano migliori condizioni di vita: un pensiero speciale in questi giorni di festività a tutte le donne, che in questo momento combattono per la lora libertà», dice il questore di Ancona Cesare Capocasa.

Dal mese di gennaio ad oggi sono stati 1160 i richiedenti asilo formalizzati dalla Questura, per i quali l’Ufficio Immigrazione rappresenta il primo referente per accedere al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La polizia dà un nome ed un volto a questi cittadini extracomunitari, foto-segnalandoli e identificandoli compiutamente, procedendo alla loro intervista e fornendo loro le opportune informazioni, affinché possano accedere all’accoglienza, con il collocamento in apposite strutture dedicate, individuate da altre istituzioni competenti sul territorio.

Altra emergenza umanitaria affrontata sono stati i cittadini Ucraini giunti in numero di oltre 1400, di cui 772 minori, tra Ancona (321) e la provincia (451). Anche in tal caso massiccio è stato l’impegno dei poliziotti per garantire l’accesso legittimo sul Territorio Nazionale e tutte le comunicazioni di rito all’Autorità Giudiziaria minorile, secondo le prescrizioni in merito, cui ha provveduto la locale Divisione Anticrimine. Si rammenta inoltre che nei giorni più drammatici dell’accoglienza, la Questura di Ancona, in occasione dell’emergenza scaturita dalla Guerra in Ucraina e della necessità di accogliere adeguatamente i bambini in fuga da situazioni di emergenza umanitaria, ha predisposto uno spazio dedicato a loro, che attendevano presso l’Ufficio immigrazione il disbrigo delle pratiche relative ai titoli di soggiorno.

Un lavoro incessante se si pensa al numero dei provvedimenti cui è stata data esecuzione solo in 12 mesi dell’anno, in una realtà come quella anconetana.

Espulsioni del Prefetto: n.72

Allontanamenti di cittadini comunitari: n.14

Misure e Ordini del Questore: n. 65

Accompagnamenti a C.P.R.: n.45

Accompagnamenti in frontiera :n. 28

(con Espulsione Giudiziaria, Prefettizia o Dublinanti)

Una popolazione soggiornante di cittadini extracomunitari regolarmente residente, pari a n. 43.869 persone, che nel solo 2022 hanno prodotto n. 15.512 istanze acquisite dagli Uffici Immigrazione della Questura e dei Commissariati, tra richieste di rilasci, rinnovi, duplicati e aggiornamenti.