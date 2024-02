Ancona, la piscina del Passetto potrebbe riaprire tra venerdì e sabato

ANCONA – S’è svolto oggi pomeriggio in Comune un confronto tra l’assessore agli impianti sportivi, Daniele Berardinelli, e il Cogepi, consorzio di gestione della piscina del Passetto (e non solo), chiusa temporaneamente con ordinanza comunale lo scorso venerdì per una serie di problematiche relative alla sicurezza dopo il sopralluogo effettuato il giorno precedente dalla questura di Ancona insieme ai vigili del fuoco. Un lungo confronto – presenti l’assessore Berardinelli, i dirigenti Capannelli e Moretti, e per Cogepi Igor Pace e Lamberto Cerotti – che ha riguardato i tanti aspetti messi in campo dall’ordinanza firmata venerdì scorso dal dirigente coordinatore dell’area opere pubbliche e protezione civile, l’ingegnere Stefano Capannelli.

L’ordinanza imponeva al gestore «la chiusura temporanea dell’impianto in quanto, in esito al sopralluogo effettuato dalla questura di ancona in data 15/02/2024, unitamente all’intervento dei vigili del fuoco per le parti tecniche di competenza, è stata rilevata la presenza di difformità alle vigenti normative di sicurezza». Comune e Cogepi, fa sapere il gestore dell’impianto sportivo, si sono confrontati in modo estremamente collaborativo, parte della documentazione contestata perché non presente in piscina era presente nella sede di Cogepi, numerosi altri aspetti contestati, come una porta che non si apriva bene, sono stati immediatamente ripristinati dal gestore stesso nei giorni scorsi. Le parti si sono accordate per un nuovo sopralluogo per giovedì prossimo 22 febbraio, che se darà esito positivo potrebbe permettere una riapertura al pubblico e alle società sportive anche dal giorno successivo oppure da sabato 24. Anche se quasi sicuramente le partite di pallanuoto ospitate nell’impianto nel prossimo weekend, vista la necessità di stabilire in congruo anticipo la sede della sfida sportiva, saranno nuovamente disputate altrove.