Ancona, piscina del Passetto scoperta e quasi pronta: riapertura sabato 3 giugno

La vasca comunale, meta di tante famiglie, riaprirà tra una settimana con orari ridotti per i primi giorni, poi dalla mattina al tardo pomeriggio per tutta la stagione estiva

ANCONA – Tutto pronto o quasi: la piscina del Passetto di Ancona si prepara a riaprire i battenti per la stagione estiva. Il sole comincia a scaldare, l’acqua è limpida, sul piano vasca fervono gli ultimi preparativi, dal verde, alla pulizia di ogni settore, compreso il bar, per finire con il ripristino della vasca media e di quella destinata ai più piccoli, la vasca con il «fungo» tanto amato dai più piccini. La vasca comunale anconetana ha chiuso i battenti qualche giorno fa per la rimozione del pallone pressostatico che la ricopre nei mesi più freddi e per completare la preparazione in vista della stagione estiva, che comincerà ufficialmente sabato 3 giugno. Una settimana con orari ridotti e poi il via alla stagione estiva, con tanto di corsi, di nuoto libero e di attività agonistica prima e dopo gli orari di apertura al pubblico.

La prima settimana la piscina comunale osserverà un orario dalle 9 alle 15, poi dal 10 giugno agli ultimi giorni di agosto l’orario che è più o meno quello che si ripete ogni estate e cioè apertura alle 9 sempre tranne il martedì e il giovedì, in cui la vasca sarà aperta al pubblico alle 7, quindi chiusura alle 18 tranne al sabato e alla domenica in cui la vasca chiuderà mezz’ora più tardi. I prezzi di accesso del pubblico rimangono sempre quelli degli anni scorsi, e cioè 6 euro il giornaliero per gli adulti, 5,50 euro il ridotto giovani under 18 e 4,50 euro il ridotto ragazzi under 13 (non pagano i bimbi sotto i tre anni). Sono previsti pacchetti di abbonamento scontati.