Ancona, fa pipì sul marciapiede della stazione: allontanato per 48 ore dallo scalo

Il bilancio dei controlli "Alto Impatto" della Polfer. Oltre all'italiano sorpreso ad urinare, un'altra persona denunciata per non aver fornito le proprie generalità

ANCONA – Si è conclusa l’operazione “Alto Impatto” posta in essere nella giornata di ieri 22 gennaio nella stazione di Ancona Centrale che ha visto impegnati nei controlli straordinari, gli uomini della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con personale di FS Security.

L’impegno della Polfer, che si è protratto sino alla mezzanotte, ha portato al controllo di 143 persone di cui 44 stranieri, una persona indagata in stato di libertà, una proposta di provvedimenti di Polizia, un sequestro amministrativo.

Nel corso dei controlli si è proceduto nei confronti di un cittadino italiano con la misura dell’allontanamento dallo scalo ferroviario per 48 ore poiché sorpreso ad urinare sul marciapiede della stazione.

Un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà perchè nel corso dei controlli si è rifiutata di fornire le proprie generalità.

Svolta ormai periodicamente, l’iniziativa è nata per contrastare le fenomenologie delittuose in ambito ferroviario, ha come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni grazie alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine.

Muniti di smartphone e metal detector e avvalendosi in alcuni casi della collaborazione delle unità cinofile e del personale di FS Security, gli operatori Polfer delle tre regioni di competenza sono da giorni impegnati nelle numerose stazioni allo scopo di prevenire e reprimere i reati in ambito ferroviario, in particolare, al contrasto dell’illegale presenza sul T.N. di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali.