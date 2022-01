Pillola anti-Covid, prime due somministrazioni nelle Marche

ANCONA – Primi due pazienti trattati con la pillola anti-Covid nelle Marche. Si tratta di due malati residenti uno a Roccafluvione e l’altro ad Ascoli Piceno. Le prime due prescrizioni sono state stilate da un medico Usca e da un medico di famiglia il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio.

Dopo la visita domiciliare il medico Usca ha rilevato in un paziente di Roccafluvione i requisiti per accedere al trattamento con la pillola di Merck, terapia domiciliare giunta la scorsa settimana nelle Marche nel quantitativo di 600 confezioni.

Il farmaco è stato consegnato ieri – 7 gennaio al paziente, che dovrà assumerlo oralmente per 5 giorni. Il farmaco, con foglio illustrativo, è stato prelevato nella sede Usca.

Nella stessa giornata, il 6 gennaio, è stata stilata anche un’altra prescrizione, questa volta da parte di un medico di famiglia coordinatore Usca, per un paziente di Ascoli Piceno suo assistito. Anche in questo caso il farmaco è stato consegnato ieri.

L’uso della pillola anti-Covid è suggerito per i soggetti ad alto rischio (inclusi i vaccinati) di sviluppare la malattia in forma grave. Sono, invece, esclusi per il momento gli under 18 e le donne in gravidanza o in allattamento.