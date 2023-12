ANCONA – Viaggio nel «rione dimenticato» del Guasco, tra incuria e poca manutenzione. Un tour che la nostra testata ha voluto fare dopo le tante email e segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni per accendere i riflettori sulle condizioni in cui versa il Guasco.

Le polemiche sull’albero di piazza Stracca non sono poi così gravi in confronto a cantieri lumaca, bidoni della spazzatura colmi di mondezza e asfalto groviera. I residenti sono esasperati: «Lei mi chiede cosa voglia dire? Mah, le condizioni del quartiere parlano da sole. Faccia qualche scatto – ci dice uno dei nostri lettori – Un albero di Natale senza puntale è il meno».

«Il problema più grosso sono i parcheggi, il cantiere di piazza Stracca che va avanti da ormai un anno e poi le buche. Tante, troppe. C’è una vista meravigliosa ma le reti rosse da cantiere impediscono di fruirne». Fotocamera alla mano, decidiamo di partire da piazza del Plebiscito, per tutti piazza del Papa. Saliamo via Pizzeccoli, una delle strade più segnalate. In direzione piazza Stracca, la situazione non è poi così allarmante.

Certo, mancano i marciapiedi, ma questo rione fa parte dell’Ancona vecchia e una volta i camminamenti pedonali non c’erano: «Sì, è vero – ribatte Stefano, un’abitante – ma è ora di metterli. Qui i pedoni rischiano grosso ogni mattina, perché le auto non sempre rispettano i limiti».

Pedoni che corrono pericoli anche nella parte alta di via Pizzecolli: «Guardi questo tombino, sta infossandosi nell’asfalto. L’altro giorno ero a piedi, con le buste della spesa e per poco non sono caduto rovinosamente a terra. E poi – si gira Stefano – ha visto quell’albero senza puntale? Mal si concilia con gli abeti eleganti e illuminati di Corso Garibaldi e del Passetto. E poi guardi i bidoni, straripano di mondezza».

«La sosta selvaggia? Non è un problema solo di Capodimonte, qui ognuno fa come vuole – sbotta – Fate andare avanti quel cantiere a due passi dalla sede della Soprintendenza, vicino Palazzo degli Anziani. È una vergogna». Si intravede l’erba alta dai sampietrini a pezzi.

Entriamo a Palazzo degli Anziani, che dovrebbe ospitare anche la biblioteca (alla vecchia sede della biblioteca Benincasa sono in corso dei lavori, ndr). Qui, un nostro lettore ci segnala che il bagno per visitatori è fuori uso. Noi andiamo a verificare e in effetti sì, una delle due toilettes è fuori servizio: «Ma che figura ci facciamo con i turisti? E poi in un capoluogo di regione si può avere una biblioteca a metà?». È critica Anna Maria Cecconi, che precisa: «Questa amministrazione sta facendo molto ma non abbastanza. Gli studenti universitari non hanno luoghi dove studiare. Serve fare presto per rilanciare Ancona. Siamo o non siamo capoluogo di regione?».